Некоторые белорусы могут не платить налог за сдачу жилья 2 19.09.2024, 11:51

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Подробности рассказали в МНС.

Министерство по налогам и сборам Беларуси разъяснило правила уплаты подоходного налога при сдаче жилых помещений в аренду.

Собственник жилья, получающий доход от сдачи, обязан уплатить подоходный налог, независимо от того, заключен договор найма или нет. Налог рассчитывается и уплачивается самостоятельно по ставкам, указанным в приложении 2 к Налоговому кодексу, причем ставка зависит от количества сдаваемых комнат.

От уплаты подоходного налога освобождается собственник, предоставляющий жилье молодым специалистам либо молодым рабочим (служащим), при наличии подтверждающих документов.

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