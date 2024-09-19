Некоторые белорусы могут не платить налог за сдачу жилья

Некоторые белорусы могут не платить налог за сдачу жилья2
- 19.09.2024, 11:51
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Подробности рассказали в МНС.
Министерство по налогам и сборам Беларуси разъяснило правила уплаты подоходного налога при сдаче жилых помещений в аренду.
Собственник жилья, получающий доход от сдачи, обязан уплатить подоходный налог, независимо от того, заключен договор найма или нет. Налог рассчитывается и уплачивается самостоятельно по ставкам, указанным в приложении 2 к Налоговому кодексу, причем ставка зависит от количества сдаваемых комнат.
От уплаты подоходного налога освобождается собственник, предоставляющий жилье молодым специалистам либо молодым рабочим (служащим), при наличии подтверждающих документов.