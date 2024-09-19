В Беларуси возник небывалый дефицит кадров

В Беларуси возник небывалый дефицит кадров13
- 19.09.2024, 12:01
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Установлен новый антирекорд.
В Беларуси растет дефицит кадров. На 19 сентября в целом по стране требуется 164,2 тыс. работников. Столько предложений от нанимателей размещено в общереспубликанском банке вакансий. Хуже всего ситуация в Минске, пишет «Зеркало».
На 19 сентября в общереспубликанском банке вакансий на момент выхода этого текста было размещено 164 218 предложений от нанимателей. Это антирекорд. Для сравнения: на 31 августа в целом по стране не хватало почти 161,7 тысячи работников.
Сейчас больше всего работников требуется в Минске — почти 39,9 тысячи. К примеру, в Минской области — почти 26,4 тыс. вакансий, в Витебской — 19,1 тыс.
В целом по стране по 65,2 тысячи вакансий предлагают зарплату до 1000 рублей. По 11,3 тысячи объявлений обещают платить от 2000 рублей. Как правило, наниматели указывают суммы до уплаты налогов.