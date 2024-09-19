Мужу основательницы Wildberries предъявили обвинение по делу о стрельбе возле Кремля 12 19.09.2024, 12:24

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Подробности.

Владиславу Бакальчуку, мужу основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук, предъявлено обвинение по уголовному делу о стрельбе в московском офисе маркетплейса, сообщают «Известия» со ссылкой на близкий к расследованию источник.

Как утверждает собеседник издания, помимо Владислава Бакальчука, обвинения предъявлены еще шести фигурантам того же дела. Их суть не раскрывается.

Вечером 18 сентября адвокат Бакальчука Анас Эльмурзаев сообщил, что его подзащитный находится на допросе. Тогда он отметил, что рано говорить, какие дальнейшие действия будут предприняты в отношении бизнесмена в рамках закона.

Напомним, днем 18 сентября Wildberries сообщила, что муж основательницы компании Татьяны Бакальчук Владислав вместе с охраной попытался «незаконно проникнуть» в офис маркетплейса в бизнес-центре «Романов двор». У здания началась стрельба. Сам Бакальчук утверждает, что пришел на деловую встречу и его люди не были вооружены. В пресс-службе Wildberries заявляют, что стрельбу открыли именно сопровождавшие Бакальчука, пишет The Insider.

В результате стрельбы пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, которые прибыли на вызов для пресечения противоправных действий. От полученных повреждений два человека погибли, рассказали в Следственном комитете России.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (Убийство), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство двух и более лиц), ст. 222 УК РФ (Незаконное хранение огнестрельного оружия), ст. 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч. 2 ст. 330 УК РФ (Самоуправство).

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