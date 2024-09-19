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Главарь террористов «ДНР» Пушилин приехал к Лукашенко

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  • 19.09.2024, 12:32
  • 5,480
Главарь террористов «ДНР» Пушилин приехал к Лукашенко
Денис Пушилин

Подробности.

Александр Лукашенко принял главаря террористов «ДНР» Дениса Пушилина после встречи с руководителями избирательных органов стран СНГ.

Об этом сообщила пресс-служба диктатора, опубликовав фото Пушилина в приемной.

«Мы сотрудничаем давно. А что касается Беларуси, то в составе Украины мы всегда сотрудничали с Донецкой областью. И, естественно, в эти сложные, трудные времена с тех еще пор (уже 10 лет) мы не отказывались от этого сотрудничества, готовы продолжать и в настоящее время. Тем более что определенные наработки есть, база создана», - заявил Лукашенко.

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