Главарь террористов «ДНР» Пушилин приехал к Лукашенко

Главарь террористов «ДНР» Пушилин приехал к Лукашенко7
- 19.09.2024, 12:32
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Подробности.
Александр Лукашенко принял главаря террористов «ДНР» Дениса Пушилина после встречи с руководителями избирательных органов стран СНГ.
Об этом сообщила пресс-служба диктатора, опубликовав фото Пушилина в приемной.
«Мы сотрудничаем давно. А что касается Беларуси, то в составе Украины мы всегда сотрудничали с Донецкой областью. И, естественно, в эти сложные, трудные времена с тех еще пор (уже 10 лет) мы не отказывались от этого сотрудничества, готовы продолжать и в настоящее время. Тем более что определенные наработки есть, база создана», - заявил Лукашенко.