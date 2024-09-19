Лукашенко оказался между молотом и наковальней 6 19.09.2024, 12:35

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Диктатор выдал свои глубинные страхи.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина стала гостем YouTube-канала известного российского журналиста Евгения Киселева.

Одной из тем интервью стали последние заявления Лукашенко, в которых он почему-то заговорил о выдаче ордера на его арест со стороны Международного уголовного суда при участии Литвы:

— Главное, что я увидела в выступлении Лукашенко, которое было и сумбурным, и путанным, и противоречивым (впрочем, как всегда) — это его страх. Страх перед санкциями, которые продолжает вводить Запад, страх из-за войны, которую режим совместно с Путиным ведет против Украины, за что может последовать неминуемая расплата. Страх перед Международным уголовным судом в Гааге, потому что это весьма реальная перспектива для диктатора.

Предполагаю, что мы увидели реакцию Лукашенко на конференцию, которая прошла на прошлой неделе в Вильнюсе. Там как раз обсуждались преступления, совершаемые Лукашенко. Это преступления против белорусского народа, по сути — против человечности. Тысячи белорусов находятся в тюрьмах, подвергаются пыткам. Также совершаются преступления против украинцев — участие режима в войне, обстрел украинских городов с территории Беларуси, что происходило в 2022 году, вход российских войск на территорию Украины, Буча, Ирпень, Бородянка — это ведь все на совести белорусского диктатора. Также история с похищением украинских детей. За все это Лукашенко должен отвечать. Если Литва инициирует рассмотрение дела Лукашенко в Международном уголовном суде в Гааге, то этот шаг можно только приветствовать.

Наталья Радина рассказала, как санкции бьют лично по карману Лукашенко:

— Постепенное освобождение людей из тюрем — результат именно санкционного давления. Почему его нельзя ни в коем случае снимать? За последние месяцы из тюрем освобождены 120 человек, в последний раз — 38 человек. Фамилии всех неизвестны, как правило эти люди находятся под надзором милиции, не высказываются в прессе, перед освобождением на них оказывается колоссальное давление в тюрьме. Тем не менее можно приветствовать этот шаг, я рада, что эти люди вышли на свободу.

Однако это результат санкционного давления, нужно четко понимать. Даже те санкции, которые есть, они влияют на режим. Чтобы Лукашенко освободил всех, необходимо эти санкции оставлять и вводить новые. Потому что, как я уже говорила, за политзаключенных санкции против режима Лукашенко не введены. Введены санкции за участие режима в войне против Украины, посадку самолета Ryanair в 2021 году и за атаку мигрантами польских, литовских и латвийских границ.

Режим сегодня ужом вьется, хочет снятия санкций с «Беларуськалия». Это сильно бьет по бюджету и лично по карману Лукашенко и его семьи. Они несут колоссальные издержки. После введения санкций на белорусский калий и нефтепродукты, были потеряны огромные рынки Украины и Европы. Издержки от этого огромные, режим стонет. Я не верю этим липовым цифрам, которые они дают о якобы росте экономики в Беларуси. Это фальшивая статистика, режим разваливается. И мы увидим это в ближайшие месяцы. Пока им как-то удается держать курс рубля и зарплаты. Но, думаю, все посыпется после президентских выборов, которые Лукашенко так спешит провести в феврале 2025 года, понимая, что у него очень нестабильная ситуация.

Почему в своей речи Лукашенко говорил о неких соглашениях с Украиной. Белорусская журналистка обращает внимание на интервью украинского политолога Владимира Фесенко, в котором он рассказывает о тайных договоренностях между Минском и Киевом:

— Он сказал, что существует тайный пакт о ненападении между Украиной и Беларусью, идут переговоры между белорусскими и украинскими спецслужбами, министерствами обороны. Однако тот же Фесенко говорит, что в Киеве нет доверия к белорусскому диктатору и все прекрасно понимают, что если Путину будет необходимо наносить некие удары по Украине с территории Беларуси, это будет сделано, никто спрашивать Лукашенко не будет.

Поэтому, думаю, никакие тайные договоренности с Лукашенко не сработают, и в Украине это прекрасно понимают. Сам Лукашенко не доверяет украинцам (он вообще никому не доверяет). И здесь мы увидели его глубинные страхи. Он понимает, что если будет какая-то эскалация войны с территории Беларуси, неминуемо последует ответ. Украинская сторона неоднократно заявляла, что если с территории Беларуси вновь попытаются войти российские военные или вместе с белорусскими войсками, то в этом случае незамедлительно последуют удары по приграничной инфраструктуре. И здесь Лукашенко боится за Мозырский НПЗ, который находится в зоне досягаемости ракет ВСУ.

Другое дело, что Лукашенко своей политикой и лояльностью Кремлю подставляет Беларусь под возможные ответные удары. Ему нужно немедленно выходить из этой войны, а не угрожать «третьей мировой».

Наталья Радина предполагает, что США сегодня могут предупреждать Лукашенко через его чиновников:

— Разговоры напрямую с Лукашенко сегодня невозможны. Не исключаю, что переговоры сегодня ведут чиновники. Та же Наталья Петкевич, которая ранее также занимала должность заместителя главы администрации Лукашенко, вела переговоры с американцами после президентских выборов в 2006 году, когда США ввели санкции против «Белнефтехима» и шли разговоры об освобождении политических заключенных в обмен на эти санкции. Возможно, та же Наталья Петкевич, вернувшаяся в администрацию Лукашенко, ведет такие переговоры.

Но что является предметом этих переговоров? Из слов Лукашенко не совсем понятно. Видно, что его предупреждают, что в случае, если он продолжит активно участвовать в войне против Украины, за это последует неминуемое наказание. Именно это я услышала из слов Лукашенко.

Возможны ли провокации РФ с целью еще больше втянуть Беларусь в войну? Главный редактор сайта Charter97.org считает, что такой шаг в последствии приведет к поражению режима Лукашенко:

— Мы видим, что украинские войска вошли на территорию России. Войска РФ не могут защитить свою территорию. Значительная территория Курской области находится под контролем ВСУ. Если россияне такой провокацией хотят спровоцировать освобождение Беларуси, мы будем только рады.

Тот же Лукашенко постоянно говорит о возможности входа ВСУ в Беларусь, международных сил под руководством НАТО. Это его собственные слова и сценарии. Если он дальше будет так нарываться, возможно все что угодно.

Как будет развиваться ситуация, если белорусская армия войдет на территорию Украины? Наталья Радина рассказала о возможном сценарии:

— Во-первых, уверена, что белорусские военные будут массово сдаваться в плен и не будут поднимать оружие против братьев-украинцев. Во-вторых, это немедленно приведет к дестабилизации ситуации в Беларуси, и режим Лукашенко это прекрасно понимает. Он тут же начнет рушиться. Белорусских матерей, которые будут терять своих детей, ничто не остановит.

Если Лукашенко думает, что во всех силовых структурах служат исключительно его сторонники, то я его разочарую. Абсолютное большинство населения Беларуси, включая силовиков, включая военнослужащих белорусской армии, ненавидит режим Лукашенко и считает его оккупационным. Да, сегодня сложно выступить открыто против диктатуры, это чревато немедленным арестом. Но люди продолжают его ненавидеть. Как только появится окно возможностей — люди восстанут. Я в этом убеждена.

Что Лукашенко выберет: власть или предательство Путина. Белорусская журналистка считает, что так вопрос не стоит:

— Лукашенко потеряет власть, если изменит Путину. Все эти 30 лет он удерживается исключительно благодаря поддержке Кремля. Какие-либо переговоры с Западом сегодняшнего Лукашенко невозможны. Пресловутые качели между Западом и Россией, на которых он катался 25 лет до 2020 года, сегодня превратились для него в молот и наковальню, между которыми он оказался.

Готов ли Запада, боясь эскалации, закрывать глаза на то, что происходит в Беларуси и Украине? Наталья Радина уверена, что лидерам свободного мира придется сделать решительный выбор:

— От Запада мне нужно лишь то, чтобы он оставался принципиальным и придерживался санкций, которые были введены против режима Лукашенко. Чтобы санкционное давление не ослабевало. Что касается эскалации — она происходит уже сегодня. Миллион погибших (и это по минимальным оценкам) в войне России против Украины, разрушенные украинские города, огромное количество убитых детей, женщин. Разрушенные дома, детские сады, школы, гуманитарная катастрофа в Украине. Все это не эскалация?

Украине сегодня нужно оказывать всестороннюю поддержку. В первую очередь — военную помощь. Поставлять все вооружения, которые ей необходимы, в том числе — дальнобойные ракеты. Вызывает беспокойство, что мы не знаем, что будет происходить с помощью Украине в 2025 году. Что касается дальнобойных ракет, нужно разрешать бить ими по военным целям в России.

Напомню сценарий победы, который в свое время описал американский историк Юрий Фельштинский. Он заявил, что Украина победит в этой войне, если ей будет оказана военная помощь, в том числе будут переданы дальнобойные ракеты. Второй момент — если будет позволено бить по военным объектам в России, в том числе и по Москве. Третий пункт — если будет освобождена Беларусь, ведь это лишит РФ плацдарма для нападения на Украину и страны Запада. Думаю, что если будут выполнены эти условия, то угроза, исходящая из Кремля, исчезнет.

Для этого нужна лишь политическая воля. К сожалению, многие западные политики сегодня трусливы. Но без решительных действий закончить эту войну не удастся. Мне кажется, что со временем они придут к этой мысли.

Главный редактор сайта Charter97.org призывает не недооценивать протестный потенциал в Беларуси и России:

— Оппозиция остается и внутри России, и внутри Беларуси. Как только будет окно возможностей, эти люди о себе заявят. Перед 2020 годом я очень много слышала, что ничего в Беларуси не будет. На Западе была точно такая же точка зрения. Сколько я разговаривала с европейскими политиками, убеждала их, что в 2020 году будет всплеск народного недовольства и революция, потому что люди ненавидят режим Лукашенко, мне говорили, что это невозможно. Различные белорусские псевдоаналитики говорили во всех независимых медиа, что ничего не будет, а нас ждут самые скучные президентские выборы. Говорили, что оппозиция слаба и расколота, ничего не получится. А потом миллион белорусов вышел на улицы. Давайте не будем недооценивать наши народы.

Наталья Радина уверена, что в результате войны режимы Путина и Лукашенко рухнут:

— Есть понимание, что очень многое сегодня зависит от внешних факторов. Победа белорусской оппозиции возможна в случае победы Украины в этой войне. В этом не стыдно признаваться, идет война.

Какие сценарии возможны в условиях войны? Народная революция, когда все зацементировано репрессиями и страна находится под двойной оккупацией преступных режимов Путина и Лукашенко? Это невозможно.

Но в результате этой войны оба режима рухнут. Не устоит ни режим Путина в России, ни режим Лукашенко в Беларуси. Они совершили самоубийственный шаг, начав войну против всего мира, диктаторы ее проиграют. Нам, демократам, нужно готовиться к неминуемой смене власти.

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