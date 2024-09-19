На Беларусь идет воздушная масса с северной Атлантики 19.09.2024, 12:44

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В двух областях объявили красный уровень опасности.

Белгидромет объявил штормовое предупреждение и ввёл красный уровень опасности в Гомельской и Могилёвской областях из-за чрезвычайной пожарной угрозы. Опасное гидрометеорологическое явление сохранится с 20 по 22 сентября, предупреждают синоптики.

Согласно данным Белгидромета, в пятницу, субботу и воскресенье в этих регионах ожидается 5-й класс горимости — максимальный уровень пожарной опасности. МЧС отмечает, что в такой период высока вероятность природных пожаров, которые могут угрожать населённым пунктам и инфраструктуре.

Прогноз на 20 сентября: ночью температура составит +3..+9°С, местами до +13°С, днём — от +19 до +25°С. Осадков не ожидается, возможен утренний туман. Ветер слабый, северо-восточный, днём умеренный.

В субботу, 21 сентября, синоптики обещают ясную погоду без дождей, температура ночью — +3..+10°С, днём — +18..+25°С.

В воскресенье, 22 сентября, ожидаются «прохладные воздушные массы» с севера Европы. Осадков не будет, температура ночью — +3..+10°С, днём — от +15°С на севере до +23°С на юге.

Телеграм-канал Nadvorie также предупреждает о возможном вторжении арктического холода ночью с 21 на 22 сентября, которое затронет северные и северо-восточные районы Беларуси. В Витебской и Могилёвской областях прогнозируют температуру до +2..+4°С и заморозки на почве.

Однако уже к понедельнику, 23 сентября, холодный антициклон сместится на юго-восток, и ветер сменится на юго-восточный, что приведёт к потеплению до +22..+26°С. Тёплая погода сохранится до 27 сентября, когда через Беларусь пройдёт холодный фронт с северной Атлантики, и температура вновь понизится.

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