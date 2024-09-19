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ВСУ добились новых успехов в Курской области

  • 19.09.2024, 12:50
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ВСУ добились новых успехов в Курской области

Украинским войскам удалось расширить плацдарм на территории России.

ВСУ удалось расширить свой плацдарм на Курщине и продвинуться в Глушковском райне к востоку от села Краснооктябрьское. Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

В то же время в Минобороны РФ утверждают, что российская армия отбила атаки украинских сил в районе Веселого (к юго-западу от Глушково), Медвежьего (к юго-востоку от Веселого) и Нового Пути (к югу от Веселого).

В боях со стороны РФ в Глушковском районе Курщины участвуют подразделения 56-го и 51-го полков ВДВ.

Американские аналитики отмечают, что ВСУ продолжают атаковать по всему своему более крупному выступу в Курской области.

Недавно им удалось расширить плацдарм к юго-востоку от Коренево в районе Обуховки и Любимовки и к северо-западу от Суджи в районе Малой Локни.

В ходе ожесточенных боев россиянам со своей стороны все же удалось отбить часть контролируемой украинцами территории вдоль двух лесных массивов к юго-востоку от Коренево и к югу от Обуховки.

Также, по сообщению Z-блогеров, армия РФ продвинулась к югу от Дуровки и вдоль шоссе Коренево - Шептуховка - Сафоновка.

Российские войска провели наступательные операции в районе Николаево - Дарьино, Любимовки и Толстого Луга и к юго-востоку от Суджи в районе Плехово. Командование РФ на этом направлении бросило в бой бронетехнику, которая поддерживала вылазки подразделений 810-й бригады морпехов ЧФ РФ и 11-й бригады ВДВ. Насколько эти действия россиян были эффективны, не сообщается.

По информации ISW, несмотря на возросшую активность армии РФ в Курской области, пока не наблюдается признаков крупномасштабной наступательной операции, направленной на выдавливание украинских войск с территории РФ.

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