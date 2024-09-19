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США приняли решение, которое скажется на курсе доллара в Беларуси

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  • 19.09.2024, 13:11
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США приняли решение, которое скажется на курсе доллара в Беларуси

Торги в нашей стране открылись с ростом для американской валюты.

Федеральная резервная система (ФРС) США впервые с 2020 года понизила ключевую процентную ставку (аналог ставки рефинансирования), сообщается на сайте структуры. Это решение привело к укреплению доллара на мировых рынках, пишет «Зеркало».

Что произошло в США?

Ключевую ставку в США понизили сразу на 0,5 процентного пункта — до уровня 4,75−5% годовых. ФРС США (это аналог нашего Нацбанка) впервые сделала это с 2020 года. До этого вплоть до 2023 года ее повышали, а с того момента она была на рекордно высоком для США уровне 5,25−5,5% годовых.

Решение о снижении ставки было принято для стимулирования экономического роста. До этого ставку сохраняли более высокой, чтобы побороть инфляцию в США. Результатом стало ее замедление с примерно 9,1% до 2,5%.

Снижение ставок ФРС означает начало цикла смягчения денежно-кредитной политики и приведет к снижению стоимости заимствований, отразится на фондовом рынке. Она также даст позитивный импульс для компаний и скажется на росте потребления. Это в свою очередь приведет к оживлению в американской экономике.

Как снижение ставки повлияет на мировые рынки?

В результате принятого в Вашингтоне решения курс доллара на мировых рынках пошел вверх. В более длительной перспективе снижение ставки в США обычно приводит к некоторому снижению стоимости доллара в мире. Однако в этот раз в ситуацию вмешивается политика: в США в этом году пройдут выборы, после чего, как ожидается, американская экономика станет более прогнозируемой. Это может привести к росту доверия инвесторов к доллару, а следовательно, и его укреплению в мире. Как будет развиваться ситуация, покажет время.

Как указано выше, обычно снижение ставки в США ослабляет доллар на мировых рынках, так как американские активы становятся менее привлекательными для инвесторов. В результате спрос на доллар обычно уменьшается, что приводит к его удешевлению относительно других валют. Тем не менее снижение ключевой ставки в крупнейшей экономике мира может вынудить другие страны и регионы последовать примеру Вашингтона. В первую очередь это касается Европейского Центробанка. Ведь вероятное ослабление доллара за счет снижения цены на американские товары повысит конкурентоспособность производителей и экспортеров из США по сравнению с европейскими.

Также на фоне снижения ключевой ставки в США растут цены на золото. Это связано с увеличением спроса на этот драгоценный металл со стороны консервативных инвесторов.

Что в Беларуси?

Что касается Беларуси, то наша экономика по многим направлениям оказалась фактически отрезанной от общемировых тенденций. Тем не менее торги в нашей стране также открылись с ростом доллара.

Как отмечено выше, обычно снижение ставки в США ведет к удешевлению доллара. Однако многое будет зависеть от указанных выше факторов, динамики мировых рынков, а также ситуации на российском валютном рынке, который сильно влияет на беларусский. Тем не менее косвенно решение ФРС в краткосрочной перспективе также может привести к удорожанию евро и юаня, которые станут более привлекательными. Это может повлиять на курсы этих валют в Беларуси, увеличивая их относительную стоимость по отношению к доллару.

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