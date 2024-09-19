Гоголевский ответ Путину Владимир Пастухов

19.09.2024, 13:16

Все дело в семантических мистификациях.

Кушать «лесные ягоды» обычно приходят «лесные братья» с бородами и обрезами. Вот уж точно – как вы лодку назовете, так она и поплывет. Чеченизация России в 90-е, породившая массовое озлобление мелкого и среднего торгового люда и рост антикавказских настроений по всей стране, породила, в конечном счете, запрос на такого как Путин.

Нужен был лидер, который даст ответ оборзевшим боевикам, возродившим в России средневековую практику «полонов» и «выкупов». Находившаяся тогда у власти «Семья» ловко воспользовалась этим запросом и сгенерировала «Путина» как новый русский миф. Путин возник из грязной пены 90-х как бог войны на Кавказе (позже ограничения по локации исчезли и он стал просто «Богом войны»).

Без преувеличения можно сказать, что именно чеченцам мы обязаны появлением феномена Путина-освободителя. Тогда – от ига кавказцев, позже – от ига украинцев, в перспективе – от ига НАТО. Но, похоже, кто его породил, тот его может и угробить. Начавшаяся вторичная чеченизация России шаг за шагом возрождает все то же старое озлобление русского обывателя против терзающих его «иноверцев-бусурман».

Возвращается чувство беззащитности, осознание какого-то мутного сговора бандитов с силовиками на всех этажах власти и, в конце концов, то самое чувство опасности и нестабильности, от которого так мечталось уйти с помощью мифического Путина. То, что не сделала пока СВО, легко доделает всякая внутренняя сволота.

Стилистика поведения Кадырова стала неуловимо напоминать поведение Пригожина в минуты его звездной славы. По сути на этот раз он бросает вызов самой «золотой рыбке», напоминая пушкинскую старуху (впрочем, он вряд ли читал русские сказки). Казалось бы, прямая вовлеченность Путина в «терки» вокруг Wildberries должна была стать красным флажком, но нет.

«Остановись, брат! Так не работает!!!» – кричит Кадырову Пригожин с неба. Но, похоже, тормоза у кадыровского Cybertruck полностью отказали. Интересно, как его будут распылять: гранатой в воздухе или по старинке в бочке с кислотой, как в 90-е? Ну или он в ответ скажет по-гоголевски Путину: мы тебя породили – мы тебя и добьем.

Владимир Пастухов, Telegram

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