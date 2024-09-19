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Еще один дом в Минске купили за два миллиона долларов

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  • 19.09.2024, 13:22
Еще один дом в Минске купили за два миллиона долларов

Здание находится в элитной коттеджной застройке микрорайона Зацень.

Еще один дом в Минске летом купили за 2 миллиона долларов. Дом находится в пределах МКАД в элитной коттеджной застройке микрорайона Зацень, пишет «Наша Ніва».

Фото: Яндекс-панорамы

По итогам августа база сделок НКА пополнилась, и стало известно о сделке в конце июля стоимостью 2,15 миллиона долларов.

Это трехуровневый дом общей площадью 671 квадратный метр без внутренней отделки. Здание новое, построено в этом году на участке площадью 15 соток.

Вчера сообщалось, что дом в Минске продали за 2,85 миллиона долларов.

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