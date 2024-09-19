Еще один дом в Минске купили за два миллиона долларов

Еще один дом в Минске купили за два миллиона долларов1
- 19.09.2024, 13:22
Здание находится в элитной коттеджной застройке микрорайона Зацень.
Еще один дом в Минске летом купили за 2 миллиона долларов. Дом находится в пределах МКАД в элитной коттеджной застройке микрорайона Зацень, пишет «Наша Ніва».
По итогам августа база сделок НКА пополнилась, и стало известно о сделке в конце июля стоимостью 2,15 миллиона долларов.
Это трехуровневый дом общей площадью 671 квадратный метр без внутренней отделки. Здание новое, построено в этом году на участке площадью 15 соток.
Вчера сообщалось, что дом в Минске продали за 2,85 миллиона долларов.