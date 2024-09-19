Европарламент потребовал от режима Лукашенко освободить всех политзаключенных 5 19.09.2024, 13:29

3,870

Немедленно и безоговорочно.

19 сентября на пленарном заседании в Страсбурге Европейский парламент большинством голосов принял резолюцию «О тяжелом положении политзаключенных в Беларуси», сообщает корреспондент сайта Charter97.org.

По именам перечислены наиболее воипиющие и заметные случаи, включая активистку гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полину Шарендо-Панасюк и лидера белорусской оппозиции Николая Статкевича. Европарламентарии добиваются информации, оказания медицинской помощи узникам и в призывают усилить санкции против режима.

Европейский парламент «выражает крайнюю обеспокоенность положением многих политических заключенных, среди которых Мария Колесникова, Сергей Тихановский, Николай Статкевич, Алесь Беляцкий, Максим Знак, Виктор Бабарико, Игорь Лосик, Полина Шарендо-Панасюк, Павел Северинец, Александр Ярошук, Никита Золотарев и Яна Пинчук, многие из которых месяцами и годами содержатся под стражей без связи с внешним миром, испытывают серьезные проблемы со здоровьем, как Мария Колесникова и Анджей Почобут, и подвергаются изоляции, жестокому обращению и пыткам».

Законодатели «настоятельно призывают» режим уважать права задержанных, предоставлять информацию об их ситуации, оказывать необходимую медицинскую помощь и разрешить доступ адвокатам, членам семей и Международному Комитету Красного Креста.

Парламентарии призывают «ЕС и его государства-члены расширить и усилить санкции в отношении лиц и организаций, ответственных за репрессии в Беларуси».

В резолюции содержится призыв к ЕС и его государства-членам «работать над привлечением к ответственности за преступления режима Лукашенко и активно применять принцип универсальной юрисдикции».

Парламентарии призывают «Сербию воздержаться от экстрадиции белорусского журналиста Андрея Гнета, а Евросоюз и дружественные государства — следить за его делом».

В резолюции содержится требование «немедленно и безоговорочно освободить всех политических заключенных и произвольно задержанных лиц».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com