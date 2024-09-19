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Опрос: Харрис опережает Трампа в трех ключевых штатах

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  • 19.09.2024, 13:34
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Опрос: Харрис опережает Трампа в трех ключевых штатах

В некоторых из них — на пять пунктов.

Вице-президент Камала Харрис опережает бывшего президента Дональда Трампа в Пенсильвании и Мичигане по меньшей мере на 5 пунктов, но имеет меньшее преимущество в Висконсине, согласно новому опросу, проведенному Квиннипэкским университетом.

Согласно опросу, Харрис получает 51% голосов избирателей в Пенсильвании по сравнению с 45% у Трампа. В Мичигане Харрис получает 50% поддержки по сравнению с 45% за Трампа, пишет The Hill.

В Висконсине Харрис получает 48% поддержки по сравнению с 47% у Трампа.

Опрос проводился с 12 по 16 сентября. В Пенсильвании опросили 1331 избирателя, и погрешность результатов составляет плюс-минус 2,7 процентных пункта. В Мичигане опросили 905 избирателей с погрешностью плюс-минус 3,3 процентных пункта. А в Висконсине опросили 1075 избирателей с погрешностью плюс-минус 3,0 процентных пункта.

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