Последняя красная линия Путина 8 Питер Дикинсон

19.09.2024, 13:47

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Что стоит за угрозой Кремля.

12 сентября Владимир Путин попытался очертить еще одну из своих знаменитых «красных линий», предупредив западных лидеров, что любое решение позволить Украине использовать ракеты дальнего радиуса действия на российской территории приведет к тому, что НАТО «вступит в войну» с Россией.

«Это будет означать, что страны НАТО, Соединенные Штаты, европейские государства находятся в состоянии войны с Россией», — заявил он, пообещав принять в ответ «соответствующие решения». С этой последней угрозой связана одна очевидная проблема: Украина уже использует оружие, о котором идет речь, для нанесения ударов по оккупированным регионам, которые Путин считает российскими, не провоцируя при этом никакой эскалации, не говоря уже о войне между Россией и НАТО.

Комментарии Путина прозвучали на фоне усиливающихся предположений о том, что партнеры Украины готовятся снять спорные ограничения на использование дальнобойного западного оружия, которые в настоящее время не позволяют наносить удары по военным объектам на территории Российской Федерации. Соединенные Штаты, Великобритания и Франция предоставили Украине ракеты дальнего радиуса действия, но до сих пор не позволяли Киеву использовать их на территории России. Однако все больше признаков того, что западные лидеры готовы пересмотреть свою позицию и дать Украине «зеленый свет».

Поднимая вопрос о перспективе Третьей мировой, Путин явно надеется запугать Запад и убедить союзников Украины в том, что было бы разумно сохранить нынешний запрет на нанесение ударов вглубь России. В то же время, его попытки представить этот вопрос как потенциальный переломный момент подрываются его же неубедительной реакцией на рутинное использование Украиной поставленных Западом ракет дальнего радиуса действия в таких районах, как например, Крым, который Путин давно называет частью России. Если идея украинских авиаударов по российской территории действительно представляет собой красную линию для Москвы, почему он не отреагировал ни на одну из этих предыдущих атак?

Очевидная непоследовательность позиции Путина позволяет понять, какие реалии стоят за его империалистическими заявлениями во время вторжения в Украину. Приступив к завоеванию Украины десять лет назад, Путин начал с заявления об аннексии Крымского полуострова Украины. В сентябре 2022 года он пошел еще дальше, заявив, что четыре частично оккупированные украинские области теперь являются частью Российской Федерации и останутся российскими «навсегда». Конституция России была должным образом обновлена, чтобы включить в нее Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области Украины.

С тех пор Путин удвоил свои территориальные притязания. Он публично хвастался своими украинскими «завоеваниями» и сравнивал свое вторжение с имперской экспансией России при царе Петре Великом в XVIII веке. В июне 2024 года Путин заявил, что для обеспечения прекращения огня и начала мирных переговоров украинские военные должны полностью вывести войска из всех четырех частично оккупированных областей и передать их России. Между тем, кремлевские чиновники часто заявляют, что если Украина хочет прекратить войну, она должна примириться с новыми «территориальными реалиями», появившимися в результате вторжения.

Судя по последней «красной линии» Путина, похоже, что он также еще не полностью приспособился к новым территориальным реалиям, которые отстаивает его собственные пропагандисты. Хотя Путин публично настаивает на том, что все пять «аннексированных» в одностороннем порядке областей Украины официально вошли в состав Российской Федерации, он, очевидно, не спешит предоставлять им тот же уровень защиты, что и другим российским регионам. Это нежелание умаляет его усилия представить оккупацию украинских земель как необратимую и служит молчаливым признанием того, что в новой империи Путина некоторые регионы являются более русскими, чем другие.

Конечно, это не первый раз, когда Россия предупреждает о надвигающейся войне с НАТО. Напротив, кремлевские чиновники и российские пропагандисты регулярно изображают вторжение в Украину как войну против Запада и часто заявляют, что борются с НАТО. Также нередко красные линии Путина оказываются подозрительно гибкими. С самого первого дня вторжения российский диктатор часто пытался наложить произвольные ограничения на украинских военных и западных союзников страны, не предпринимая никаких действий, когда эти красные линии впоследствии нарушались.

С февраля 2022 года партнеры Украины разрушали одну красную линию за другой, расширяя свою военную помощь Киеву — начиная от касок и ручного противотанкового оружия и заканчивая системами ПВО Patriot, ракетами дальнего радиуса действия и истребителями F-16. Украина неоднократно разоблачала путинский блеф, освобождая оккупированные регионы, на которые претендует Кремль, и выводя из строя или топя около трети всего российского Черноморского флота. В августе 2024 года украинская армия пересекла самую красную из всех красных линий Кремля, вторгнувшись в саму Россию. Вместо того чтобы выполнить свои многочисленные угрозы, Путин в ответ преуменьшил значение вторжения Украины и представил первую оккупацию российской земли со времен Второй мировой войны как простую «провокацию».

Теперь должно быть очевидно, что путинские «красные линии» — это просто блеф, призванный напугать Запад и изолировать Украину. За последние два с половиной года его попытки наложить ограничения на своих международных противников неоднократно разоблачались и становились все более оторванными от реалий войны.

Сейчас мы подошли к тому моменту, когда последние «красные линии» Путина прямо противоречат его собственной пропаганде. То, что российский правитель полагается на пустые угрозы, подчеркивает относительную слабость его позиций. Если западные лидеры смогут наконец преодолеть свой страх перед эскалацией, они обнаружат, что Путин гораздо менее грозен, чем ему хотелось бы, чтобы мы верили.

Питер Дикинсон, New Voice

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