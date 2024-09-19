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Телефон взорвался в руках у мужчины в центре Москвы

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  • 19.09.2024, 13:56
  • 9,256
Телефон взорвался в руках у мужчины в центре Москвы
иллюстративное фото

Это произошло в то же время, когда по всему Ливану взрывались пейджеры.

В руках у москвича на Арбате 18 сентября взорвался телефон.

Это произошло в то же время, когда по всему Ливану взрывались пейджеры, рации, телефоны и другие средства связи. Mash пишет, что у москвича взорвался смартфон Honor 70.

Honor 70

Мужчина получил ранения руки. Однако ждать скорой он не стал и убежал в неизвестном направлении. Силовики теперь ищут пострадавшего, а телефон отдали на экспертизу: будут проверять, не было ли он из той же партии техники, которая взрывается на Ближнем Востоке.

Однако предварительная версия другая: у телефона мог просто перегреться аккумулятор.

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