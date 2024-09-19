Телефон взорвался в руках у мужчины в центре Москвы

Телефон взорвался в руках у мужчины в центре Москвы10
- 19.09.2024, 13:56
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Это произошло в то же время, когда по всему Ливану взрывались пейджеры.
В руках у москвича на Арбате 18 сентября взорвался телефон.
Это произошло в то же время, когда по всему Ливану взрывались пейджеры, рации, телефоны и другие средства связи. Mash пишет, что у москвича взорвался смартфон Honor 70.
Мужчина получил ранения руки. Однако ждать скорой он не стал и убежал в неизвестном направлении. Силовики теперь ищут пострадавшего, а телефон отдали на экспертизу: будут проверять, не было ли он из той же партии техники, которая взрывается на Ближнем Востоке.
Однако предварительная версия другая: у телефона мог просто перегреться аккумулятор.