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У минчанина в доме открыли кафе, и теперь по подъезду бегают тараканы

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  • 19.09.2024, 14:11
  • 1,884
У минчанина в доме открыли кафе, и теперь по подъезду бегают тараканы

Что делать, пока они не завелись и в квартире?

Житель Партизанского района Минска пришел на прием к участковому с проблемой: на первом этаже в его доме открылось кафе и спустя месяц по подъезду стали бегать тараканы. Теперь минчанин боится, что они заведутся и в его квартире, пишут «Минск-Новости».

Старший участковый инспектор милиции Илья Бычковский посоветовал в первую очередь сообщить о проблеме руководству кафе.

— Сначала оставьте запись в книге замечаний и предложений субъекта хозяйствования. О принятых мерах в соответствии с законодательством владельцы должны будут дать вам письменный ответ. За отсутствие книги замечаний и предложений или ее непредъявление по первому требованию грозит наложение штрафа в размере до четырех базовых величин. Причем обязанность предъявить книгу не зависит от того, приобретал человек товар или нет, оказывались ему услуги или нет, — рассказал участковый.

Также можно подать заявление в территориальный центр гигиены и эпидемиологии по месту расположения кафе. Сделать это можно письменно или в электронном виде через Государственную единую республиканскую информационную систему учета и обработки обращений граждан и юридических лиц.

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