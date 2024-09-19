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Хаос приходит в Россию

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  • Александр Немец
  • 19.09.2024, 14:14
  • 5,774
Хаос приходит в Россию

Явно упал дух российской армии.

Война – настоящая война, с танками, бронемашинами, артобстрелами, пехотными атаками и засадами – уже скоро полтора месяца идет на территории РФ. Больше того, эта война расширяется, захватывает новые районы Курской области, хотя и остается пока в ее пределах. А директор ЦРУ заявил: «Вторжение ВСУ в Курскую область пошатнуло путинские элиты». Истинная правда. И до сих пор никто из «верхних вашингтонских» таких заявлений не делал!

Да, между концом июля и серединой сентября общая ситуация Войны существенно изменилась в пользу Украины. И никакого сравнения с началом апреля, когда помощь Запада Украине была минимальной и многие друзья Украины (включая вашего слугу покорного) были близки к отчаянию. А теперь совсем другое дело. И не надо ужасаться захвату войсками РФ нескольких сот квадратных километров в Донецкой области. Как взяли (с огромными потерями со стороны РФ), так и сдадут (без малейших потерь ВСУ), когда РФ начнет разваливаться.

Давайте кратко перечислим положительные моменты.

Во-первых, повторяю, война в Курской области расширяется. На текущий момент в пределах области примерно 35 тысяч путинских вояк (сборная солянка, включая морские экипажи и «ракетные полки»; те еще «вояки»!) не в состоянии справиться с 10-12 тысячами опытных бойцов ВСУ. Попытка прорыва войск РФ на Коренево и Снагость была успешно блокирован контрударом ВСУ от пограничного поселка Веселое на север, к реке Сейм. Путину потерянное и к Новому году не вернуть, не то что к ноябрю!

В России впервые в крупных масштабах появились «внутренние беженцы» из Курской и Белгородской областей. Всего (моя оценка) из «пострадавших» районов» КурНР и БелНР (украинское выражение) было вывезено (бежало самостоятельно) не меньше 400 тысяч человек.

Число лиц освобожденных от путинского режима (не захотевших эвакуироваться) в КурНР составляет не меньше 100 тысяч человек. Плюс перевод в «холодный режим» одного или уже двух блоков-миллионников Курской АЭС в Курчатове. Короче, до половины ВВП КурНР для путинского режима потеряны. Плюс серьезные потери ВВП (беженцы, выход из строя логистики и промышленных мощностей) в БелНР.

Во-вторых, август-сентябрь показали явную победу ВСУ и военной промышленности Украины, при поддержке Запада (плюс китайские комплектующие для украинских дронов), в ракетно-дроновой войне, на линии фронта и в тылу. Взять только вчерашний «атомный гриб» в Торопце, который стоил путинскому режиму более ста миллионов долларов (а может и больше). И это лишь один удар, пусть и очень крупный, из многих недавних ударов ВСУ в российском тылу.

Сегодня же был взорван артиллерийский полк РФ, со всеми своими складами, в городе Почеп, Брянская область. Видимо, нет нужды перечислять другие ракетно-дроновые удары ВСУ за последние два-три месяца, от Краснодара и Ростова до Расчленинграда и Мурманска, и от Смоленска до Башкирии, по нефтяным складам, НПЗ, военным аэродромам, складам боеприпасов... Как тут не вспомнить рассказ прекрасного американского фантаста Роберта Шекли (умершего в Киеве в 2011 году) «Страж птица». «Страж птицы висят над страной и поражают тысячу раз в день»!

Эти два фактора, «во-первых» и «во-вторых», совместно обеспечили падение ВВП РФ, в сентябре 2024 года против декабря 2023 года, по меньшей мере, на 4%. Думаю, это не преувеличение. Вспомните, серьезные артиллерийские и ракетно (HIMARS)-дроновые удары ВСУ по Белгороду и окрестностям начались лишь в первых числах января 2024 года. А в 2023 году были, главным образом, символические удары дронов ВСУ, не приносящие существенного урона РФ.

В-третьих, никуда не делся «китайский фактор», все больше работающий против РФ. Скажу только, что в августе, по данным китайской статистики, переработка нефти в Китае составила около 59 миллионов тон, на 7% меньше против августа 2023 года. Отсюда низкие мировые цены на нефть и пониженные валютные (в юанях) доходы РФ. А формула «Китай ударил в спину Путина» стала любимой фразой киевских медиа-каналов.

В-четвертых, предыдущие три фактора сильно подняли дух ВСУ и украинцев в целом (несмотря на неудачи под Покровском и Торецком).

В-пятых, Запад де-факто («тихой сапой») разрешил ВСУ использовать, для ударов по территории РФ (в границах 1991 года) ракеты ATACMS и Storm Shadow, радиусом до 300 км. Западные лидеры, при всей их «робости», все меньше боятся путинского режима.

В-шестых, первые пять факторов привели к «Z-нытью на расейских каналах». Там уже не рассчитывают выиграть Войну. И явно упал дух российской армии.

Александр Немец, kasparov.ru

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