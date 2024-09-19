Reuters: Украина получит особую военную помощь от Германии 19.09.2024, 14:33

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Она должна быть выделена немедленно.

Власти Германии одобрят 397 млн евро на военную помощь Украине. «Ввиду постоянно ухудшающейся ситуации на фронте существует серьезный риск того, что Украина без серьезно увеличенной материальной поддержки может потерпеть поражение», - говорится в письме немецких властей, передает Reuters.

В частности, в письме Министерство финансов, после запроса Минобороны, просит бюджетный комитет нижней палаты парламента одобрить дополнительную сумму.

«Полученная незапланированная потребность на сумму около 397 млн евро стала обозначенной в последние несколько недель и соответствует конституционным и бюджетным требованиям», - говорится в письме.

Она должна быть выделена немедленно, чтобы реализовать меры намеченные на этот год.

Издание отметило, что в 2024 году бюджет немецкой помощи Украине составил около 8 млрд евро.

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