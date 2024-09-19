«Дрон-дракон» устроил оккупантам «адскую кухню» 1 19.09.2024, 14:41

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Бегство российских солдат с горящих позиций показали на видео.

ВСУ продолжают выжигать позиции оккупантов с помощью дронов-драконов, очередного успеха удалось добиться РУБпАК 225-й ОШБ Pentagon.

Видео поливания позиций российских военных огнем из термитной смеси опубликовали в Telegram-канале РУБпАК 225-й ОШБ Рentagon.

В роте отметили, что ранее для выбивания врага с его позиций приходилось тратить несколько дней, теперь же достаточно 30 минут и оккупанты бегут, бросая все, пытаясь спрятаться где-нибудь подальше.

Операторы «дронов-драконов» добавили, что оккупантам не удается ретироваться далеко, далее за них принимаются дроны-бомберы.

В Khorne Group, предоставившей дроны с термитной смесью, опубликовали видео, на котором боец ВСУ назвал налет дрона «адской кухней» для россиян.

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