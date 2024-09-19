В Литву не пустили 74 кошки из Беларуси 2 19.09.2024, 14:45

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Их везли в Германию.

В Литву не пропустили 74 кошки, которых везли из Беларуси транзитом в Германию. Литовцы обратили внимание на серьезные нарушения условий перевозки животных. В автомобиле стоял неприятный запах, воздух плохо циркулировал, в одной клетке было по несколько кошек, не было лотков. В результате машину вернули в РБ, сообщает lrt.lt.

«Перевозка такого количества животных в таком тесном пространстве в одном автомобиле — один из редких случаев, которые случались в моей рабочей практике, — говорит консультантка Департамента пограничного контроля Министерства внутренних дел и коммуникаций Кристина Дайновските-Шустике. — В больших клетках стояли ящики, в которых размещались кошки, рядом с которыми находились различные посторонние предметы. Коробки были слишком малы, кошки не могли свободно передвигаться, им не хватало места даже для того, чтобы удобно лечь на пол и отдохнуть».

Об упомянутом случае Литва сообщит не только соответствующим службам Германии, но и Латвии, поскольку перевозчик был из этой страны.

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