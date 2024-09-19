Российское шоу Comedy Club закрывается 2 19.09.2024, 15:04

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Спустя 19 лет в эфире.

В «Газпром-Медиа» сообщили о закрытии Comedy Club — последний выпуск российского проекта выйдет на ТНТ 20 сентября.

Шоу выходило на телеканале с 2005 года

Выпуск шоу Comedy Club, который выйдет в эфир телеканала ТНТ 20 сентября, станет последним для проекта. Об этом сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на субхолдинг «Газпром-Медиа» — «Газпром-Медиа Развлекательное Телевидение».

«Мы подтверждаем, что Comedy Club закрывается», — приводят в пресс-службе компании слова креативного продюсера Comedy Club Гарика Харламова. Перед началом программы он выступит с официальным заявлением о завершении выхода проекта в эфир. Харламов был назначен креативным продюсером Comedy Club в конце июля.

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