«В Варшаве я живу более обеспеченно» 19.09.2024, 15:12

Белорусская молодежь рассказала о жизни в эмиграции без помощи родителей.

Дарья была вынуждена переехать в Литву в 19 лет, Андрей — в 21 в Украину. У каждого из них была с собой небольшая сумма, которую они накопили еще в Беларуси. Девушка и парень рассказали budzma.org, каково это — быть молодым в эмиграции.

«Училась на дневном и работала фул-тайм. Больше таких экспериментов повторять не хочу»

Дарья Гордейчик уехала в Вильнюс в сентябре 2021 года. Ее отчислили из Гродненского университета, где она была студенткой филологического факультета.

Девушка поступила в Вильнюсский университет, чтобы учиться на маркетолога. Тогда вуз набирал студентов на программу бесплатного обучения. Курс длился 3,5 года.

«У меня была небольшая сумма денег, которой должно было хватить на первые полгода жизни в Вильнюсе. Эти деньги мне оставила бабушка, которая умерла за полгода до моего отъезда. Мама еще предложила дать свою карточку, мол, будет что-то туда переводить. Но было ясно, что на аренду квартиры в Вильнюсе и еду она точно не сможет отправлять, потому что доходы в Беларуси совсем маленькие. Поэтому карточку я и не взяла», — рассказывает она.

Сначала Дарья была волонтером в Вильнюсском музее имени Ивана Луцкевича. Потом ее взяли туда на работу.

«Получилось так, что с дневной учебой я еще и фул-тайм работала в музее, — объясняет она. — После начала войны в Украине финансирование музея стало значительно меньше, поэтому пришлось перейти еще на другие работы — писать статьи, работать в три смены.

Тогда я по своей наивности не знала о программах, на которые можно податься, о НПО, которые помогают студентам. Было какое-то понимание, что проблемы эмигрантов никого не волнуют, как в Беларуси».

В перерывах между лекциями в университете Дарья работала, насколько это было возможно.

«Вечером после занятий я приезжала в музей, где была организатором какой-нибудь выставки или должна была писать о каком-либо мероприятии. Мой любимый день был понедельник: 5 лекций — это означало, что в этот день невозможно было вставить какую-то работу. Как я выжила — не знаю. Больше таких экспериментов я повторять не хочу».

«Эти 3,5 года почти ничего не покупала из вещей»

В Вильнюсе Дарья снимала квартиру за 300 евро, которые она полностью зарабатывала сама.

«Такую низкую цену удалось получить, потому что владелица квартиры была нашей знакомой через третьи руки, — говорит она. — Стоит рассказать, что это была за квартира: бывшее общежитие семейного типа, пятый этаж. Когда поднималась, там стоял сильный запах ацетона. Рядом с моей квартирой жил человек с алкогольной зависимостью. Он постоянно не мог открыть дверь и каждый раз разговаривал с ней. Иногда ко мне заползали тараканы, но я белоруска, меня этим не испугаешь», — рассказывает она.

На свою зарплату Дарья могла обеспечивать себя продуктами. То, что оставалось, она откладывала, потому что испытывала большую тревогу за будущее.

Уже под конец учебы в Вильнюсском университете Дарья переехала жить в Варшаву.

«В Варшаве я живу уже более обеспеченно, назовем это так. Теперь свободно покупаю себе одежду. В целом я могу позволить себе покупать различную электронику, как только возникает такая необходимость. Но чтобы просто так взять и купить новый телефон, потому что вышла новая модель — нет. За эти деньги можно прожить месяц!

В Вильнюсе за эти 3,5 года я почти ничего не покупала из вещей. За все время там купила себе только обогреватель за какие-то бешеные деньги, но он был очень нужен», — рассказывает она.

Дарья признается, что у нее была мысль бросить университет и заниматься только карьерой.

«Но потом решила, что как-то жалко, ведь столько всего прошла. Да и как я буду без высшего образования, все мои одноклассники получили диплом, а я что, хуже», — объясняет она.

«Из развлечений у меня было кататься на вильнюсском автобусе»

В июле 2023 года Дарья переехала из Вильнюса в Варшаву.

«Наверное, это была своего рода травма, что я не выбирала этот город, Вильнюс сильно ассоциировался с этой ужасной квартирой, рабочими перегрузками и постоянной плохой погодой, — объясняет она. — К тому же, к тому времени из Вильнюса уехали три мои подруги. Поэтому я решила, что хочу переехать в Варшаву».

Непростые времена Дарье помогали пережить психотерапия, антидепрессанты и инфраструктура Вильнюсского университета.

«Он очень классно устроен, из него можно даже не выходить. В коридорах есть уютные уголки, где можно спокойно сидеть и работать, там вкусная столовая, невероятная библиотека. Кроме разных книг, там есть полудиваны, полукресла, где можно полежать, компьютеры, доступ ко всяким американским библиотекам, которые я использовала для работы», — рассказывает она.

Когда Дарья понимала, что из-за перегруженности ей становится сложно сосредоточиться на учебе и работе, она садилась на любой вильнюсский автобус и каталась по городу.

«Еще у меня было хобби — приезжать в один из отдаленных районов Вильнюса, где был мост с надписью Never give up. Я сидела, смотрела на реку и этот мост. А иногда брала кого-нибудь из подруг и ходила по букинистическим магазинам, на презентации сборников, книг», — говорит она.

После получения диплома (в начале 2024 года) Дарья стала заниматься исключительно своими проектами — подкастами, статьями, иногда подрабатывает переводчицей с английского языка.

«В общем, быть молодым в эмиграции — это когда люди старше тебя говорят: «Ой, да если бы я уехал в 19 лет, то горы бы свернул». А ты смотришь на этого 40-летнего человека, у которого уже есть опыт работы, большое резюме, супруги, которые зарабатывают и их поддерживают, и просто теряешься. Ведь в свои 19-20 лет они еще жили с родителями или родители давали им деньги на жизнь, пока они учились. А у тебя совсем другая ситуация».

«Мы с мамой договорились не говорить о политике, если хотим продолжать общение»

Андрей (имя изменено в целях безопасности) оказался в вынужденной эмиграции в конце 2021 года. Он переехал из Беларуси в Украину, а после начала войны — в Литву.

«С 21 года я без какой-либо финансовой поддержки родителей. Когда уезжал из Беларуси, никому об этом не сказал. Только своей партнерше и одному знакомому. Потом мама начала меня искать, звонить. Я все рассказал, но тему финансов тогда вообще не обсуждали. В 16 лет я переехал из своего маленького городка в областной центр. И тогда, еще будучи студентом (в Беларуси молодой человек учился в университете, но не закончил его из-за отъезда — прим. ред. Budzma.org), я начал работать. Это уже была самостоятельная жизнь», — рассказывает он.

Андрей объясняет, что из-за политики у него непростые отношения с родителями. В 2020 году они часто ссорились из-за того, что Андрей ходил фотографировать протесты (он профессионально занимается съемками).

«Наши отношения еще больше обострились после того, как я отсидел 15 суток. А после начала войны в Украине мы с отцом перестали разговаривать, потому что он стал очень поглощен пропагандой, смотрел много таких программ по телевидению. Хотя я тогда был в Украине, пытался ему рассказать, как все на самом деле, но он не слушал. Мы с мамой договорились не обсуждать политику, если хотим продолжать общение», — рассказывает Андрей.

«Когда нужно было просто поесть, я постил в Instagram: приходите ко мне на вечеринку, с меня квартира, а с вас — еда и алкоголь»

Андрей переехал в Украину вместе с партнершей. На тот момент у него было 800 евро своих сбережений.

«Она полностью меня обеспечивала, пока я не начал брать какие-то заказы. Я искал их через TikTok, опубликовал видео с объявлением о поиске моделей для фотосессий. Пару месяцев поработал, а потом — война.

После переезда в Вильнюс у меня осталось около 600 евро. Опять помогала партнерша, у которой была стабильная работа. Мне даже кажется, что без нее я бы не смог переехать из Украины», — рассказывает Андрей.

В Вильнюсе он снова стал искать заказы через TikTok, и таким образом появились первые заказы на новом месте.

«Родители тогда предлагали финансовую помощь, но я отказывался, — говорит Андрей. — Когда я впервые получил зарплату в евро, перевел ее в белорусские рубли и понял, что это примерно столько же, сколько у моего отца, который десятки лет работает на одном и том же месте».

Сейчас Андрей зарабатывает на жизнь фотографией, и ему этого достаточно.

«Сейчас у меня есть партнерша (с предыдущей девушкой Андрей расстался через некоторое время после переезда в Вильнюс — прим. ред. Budzma.org), и в разные периоды мы поддерживаем друг друга. Например, она переехала позже меня, был период, когда она искала работу, тогда ее обеспечивал я. Это абсолютно нормально, ведь речь идет о том, что мы люди и у нас сейчас такая ситуация, а не о том, что парень должен.

В целом, когда мне два месяца не платили зарплату, я обращался за помощью к знакомым, друзьям, и они всегда откликались. Когда нужно было просто поесть, я постил в Instagram: приходите ко мне на вечеринку, с меня квартира, а с вас — еда и алкоголь. Так это работает. Вообще, все, что я переживаю в эмиграции, мои литовские друзья не переживают. У них глаза на лбу, когда я рассказываю о такой жизни», — размышляет он.

В ближайший год Андрей планирует накопить денег и поехать учиться на фотографа в Италию.

Андрей уверен, что, когда ты молодой в эмиграции, нужно делать все, чтобы социофобия боялась тебя.

«Быть молодым в эмиграции — это, наверное, быть немного более хитрым, умным, прошаренным, чем другие люди, у которых не было такого опыта. Пока в литовском магазине есть макароны за 30 центов и вареная колбаса за 90 центов, я могу жить без денег сколько угодно», — подытоживает он.

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