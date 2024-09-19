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Кашпировский вернулся с «сеансами исцеления» в Россию

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  • 19.09.2024, 15:16
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Кашпировский вернулся с «сеансами исцеления» в Россию

Гипнотизер «восстанавливает зрение» песнями Александра Малинина.

Cоветский гипнотизер и психотерапевт Анатолий Кашпировский снова начал проводить «сеансы исцеления». На одну из первых встреч в Москве пришло около 300 человек, пишет SHOT.

«Главный маг СССР оставил в прошлом заряженную воду, но прихватил с собой из 90-х волшебную соль. Главный гипнотизер перестройки, который уверяет, что излечил около 10 млн человек за шесть часов телевизионного эфира, начал активно рекламировать свои услуги и предлагать спасти тела грешные от всех бед», — пишет телеграм-канал.

Кашпировский обещает избавить людей от седины, рака, бесплодия и других проблем. Причем все процедуры проходят практически одинаково: беседа, а потом — на пол, в толпу из примерно 20 человек. Отличаются лишь «заговоры»: чтобы похудеть, Кашпировский «подкрепляет невидимые ключи и ввинчивает гайки»; чтобы сердцебиение было в норме, «помогает набрать невидимую высоту».

Своеобразна процедура восстановления зрения: здесь придется минут пять с закрытыми глазами послушать песни Александра Малинина. По мнению Кашпировского, песня «Ночь светла» помогает от близорукости, дальнозоркости и катаракты. Однако чтобы окончательно вылечиться, нужно пройти четыре сеанса подряд.

Одна такая встреча с Кашпировским обойдется в 3500—9000 российских рублей (около 35−100 долларов). За индивидуальный прием придется выложить 25 000 рублей (около 270 долларов).

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