Военные требуют от Путина объявить новую мобилизацию 2 19.09.2024, 15:24

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Россиянам не хватает сил на фронте.

Российская армия теряет столько солдат, что военное руководство еще около полугода назад просило Владимира Путина снова объявить мобилизацию. С тех пор в результате попыток продвинуться к Харькову и захватить всю Донецкую область интенсивность потерь только возросла: период с мая стал самым кровавым для России за время войны. Военные не оставляют попыток склонить Путина к мобилизации.

В середине марта Путин «переизбрался» на очередной президентский срок. На встрече с ним руководители Министерства обороны настаивали, чтобы он использовал майскую инаугурацию для объявления нового раунда мобилизации, рассказал The Wall Street Journal человек, проинформированный об этом разговоре. По его словам, Путин отказался, заявив, что хочет использовать на войне только тех, кто добровольно заключает контракт с министерством.

С тех пор ситуация на фронте с точки зрения потерь для России только ухудшилась: с мая, когда началось наступление в Харьковской области, она стала терять больше солдат, чем привлекает в армию. В ходе летних месяцев, отмеченных яростными боями в районе Покровска в Донецкой области, живая сила сокращалась аналогичными темпами. Министр обороны Великобритании Джон Хили сообщил в сентябре парламентариям, что Россия теряет убитыми и раненными около 1100 солдат в сутки.

По оценкам российских и западных властей, ей удается набирать в армию около 1000 человек в день.

Кроме того, почти 40 000 солдат пришлось отправить в Курскую область, чтобы противостоять начавшемуся 6 августа вторжению украинских войск. Для этого российское командование было вынуждено снять некоторые части с южного участка фронта, перебросив их под Курск из Запорожской и Херсонской областей. Человек, знающий о разговоре Путина с руководством Минобороны, сказал WSJ:

«Сейчас недостаточно сил, чтобы достичь первоначальных целей войны, выбить из войны Украину, подорвать ее военный потенциал или защитить приграничные районы на российской территории. Все больше людей говорят о том, что мобилизация неизбежна».

Действия украинских войск в Курской области еще больше осложняют ситуацию с нехваткой солдат, подчеркивая хронические проблемы и заставляя военное руководство снова настаивать на необходимости мобилизации, сказали WSJ три человека, знакомых с ведущимися во властных коридорах дискуссиями.

Западные военные дают аналогичные оценки. Для организации крупного наступления в Украине России не хватает ни людей, ни боеприпасов, ни военной техники: если Москва хочет переломить ситуацию на фронте, огромные потери придется компенсировать за счет мобилизации и закупки дополнительных вооружений в других странах, говорил в конце мая журналистам высокопоставленный представитель НАТО. «Недоукомплектованным, неопытным подразделениям приказывают двигаться вперед, чтобы достичь нереалистичных целей», — описал он российскую боевую тактику.

Власти изо всех сил пытаются привлечь на войну больше людей. Были повышены как федеральные, так и некоторые региональные выплаты за подписание контракта, в московском метро теперь раздают рекламные листовки с информацией о службе в армии. В середине сентября Путин подписал указ об увеличении численности Вооруженных сил еще на 180 000 человек: в результате она должна превысить численность армии США.

Но в среднем по стране у региональных властей получается привлечь не более трети контрактников из определенных Москвой квот, говорили Bloomberg месяц назад люди, близкие к Кремлю и Минобороны. По их словам, это может заставить власти рассмотреть вопрос о новой мобилизации.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков недавно на вопрос о такой возможности заявил, что эта тема «не обсуждается».

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