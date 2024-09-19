Бразильский стартап презентовал конкурента Tesla 1 19.09.2024, 15:47

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Запас хода автомобиля составляет 1000 километров.

Бразильский стартап Lecar презентовал свою дебютную модель 459 Hybrid. Компактный кроссовер начнут продавать с 2026 года по цене от 147 900 реалов ($26 900). Как пишет «Фокус», об этом сообщается на странице компании в Instagram.

Новый Lecar 459 Hybrid внешне очень напоминает Tesla Model Y. У него похожий обтекаемый силуэт с выраженным «носом», аркообразной крышей и заостренной задней частью. Продолговатые фары и выдвижные дверные тоже выдержаны в стилистике Tesla.

Впрочем, бразильское авто значительно компактнее — 4350 мм в длину при колесной базе в 2700 мм. Масса авто составляет 1396 кг, а объем багажника составляет 530 л.

Кроссовер Lecar 459 Hybrid оснащен 163-сильным мотором на задней оси и может разогнаться до 100 км/ч за 10,9 с. Аккумуляторная батарея емкостью 18,4 кВт∙ч позволяет проехать 100 км без подзарядки.

Кроме того, установлен мотор-генератор — 1,0-литровый бензиновый двигатель на 122 л.с. Суммарный запас хода составляет 1000 км. Кроме того, известно, что кроссовер получит систему полуавтономного движения.

Производство Lecar 459 Hybrid должно начаться в августе 2026 года. Планируется собирать по 120 000 авто в год.

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