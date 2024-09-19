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Россия теряет контроль

  • Телеграм-канал «День опричника»
  • 19.09.2024, 15:59
  • 4,022
Россия теряет контроль

Тувинские шаманы не вывезли этого мракобесия.

Освобождение Курской области «за пару дней» растянется минимум на пару месяцев. Говорят, командование дало подчиненным наказ — вернуть назад российскую землю к 7 октября — в подарок Путину на день рождения. Вместе с крепостными курянами.

Пока же Минобороны РФ сдержанно докладывает об успехах — то тут, то там берется контроль над селами. Судя по скандальной истории с гибелью дроноводов «Эрнеста» и «Гудвина», командиры заранее заявляют об освобождении населенных пунктов, а потом, хошь не хошь, надо соответствовать докладу. Вот и кидают всех подряд в смертоубийственные штурмы.

Одновременно с контранступлением россиян ВСУ перешли границу в новом месте — в районе поселка Новый Путь, отчего российская группировка может попасть в окружение.

МИД Украины по-хозяйски приглашает представителей Красного Креста и ООН на оккупированные в Курской области территории, чтобы они мониторили соблюдение норм международного гуманитарного права

У Путина все под контролем — он заручился поддержкой монгольских шаманов. Тувинские не вывезли этого мракобесия.

Телеграм-канал «День опричника»

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