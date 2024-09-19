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«Из ремонта ждали дольше, чем из Америки»

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  • 19.09.2024, 16:13
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«Из ремонта ждали дольше, чем из Америки»

Белорусы выиграли Mazda с пробегом 750 км на аукционе США.

Японские автомобили Mazda не назовёшь бестселлерами в нашей стране, однако марка имеет своих почитателей среди белорусов. И белорусок! Сегодня в рубрике «Тачка из США» рассказываем про опыт Евгения и Валерии по пригону двухлитрового родстера MX-5 Miata. О стоимости запчастей, нюансах восстановления и впечатлениях рассказал av.by.

«Запрыгнули в последний вагон!»

— Мечта моего детства — маленькая красненькая машинка, — начинает Валерия. — А если серьёзно, то над покупкой задумывались ещё в 2022-м, но по ряду причин к ней не были готовы.

— Для нас это не первая «Мазда», — дополняет Евгений. — После RX-8 с двигателем от Honda — кстати, очень удачной машины в плане надёжности и опыта ежедневной эксплуатации — захотелось автомобиль посвежее. Изучили актуальный модельный ряд и решили приобрести Miata, ведь по характеристикам и отзывам это ближайшая к RX-8 модель. Конечно, я имею в виду схожую подвеску, управляемость и поведение на дороге, а никак не ежедневное использование.

— Чуть позже пришло осознание: такой автомобиль не может быть единственным в семье. Вдобавок живём за городом, — продолжает девушка. — В тот момент обратили внимание на новое поколение Mazda 3 в кузове хетчбэк, более практичном, а для азарта выбрали «заряженную» версию с 2,5-литровым турбодвигателем и на полном приводе. Женя был в восторге от неё!

— Mazda 3 продали, хотя она очень нравилась. На будущее рассматриваем такую в качестве второго автомобиля. Почему расстались с ней? Поняли, что нет универсального авто, у каждой модели — своё основное предназначение. Взять тот же минивэн: комфортно ехать с семьёй или друзьями в путешествие, но он комично смотрится на спортивном треке. Сам класс неплохой — просто у него другое назначение.

Так и с Mazda MX-5 — она создана для веселья, чего нам и хотелось получить от машины. Когда появилось практичное авто на каждый день, приступили к поиску желанной Miata.

— Уточним, что автомобиль искали для себя, а не на продажу. Хотя вечно недовольных комментаторов и их злые языки это не остановит. Предпочтительны были жёсткая крыша, «автомат» и комплектация Grand Touring, более «гражданская», заточенная под ежедневное использование. Двигатель на американском рынке безальтернативный — 2.0 SkyActiv.

— И, конечно, желательно красная! — дополняют друг друга собеседники.

— Разумеется, искали лоты не старше пяти лет, ведь это влияет как на растаможку, так и на оснащение. У более ранних версий отсутствовала камера заднего вида и мощность двигателя была меньше. Пробег — не более 30 тысяч миль.

Повреждения рассматривались только внешние, которые не затрагивают силовые элементы кузова.

— Какой в итоге вариант выиграли на аукционе?

— Знакомьтесь: это Mazda MX-5 ND RF 2.0 Grand Touring с шестиступенчатым «автоматом». Сошла с конвейера в июле 2023-го, а продавалась на аукционе с пробегом 750 километров. Одна только машина с доставкой до Клайпеды обошлась в сумму порядка $18 500.

Повреждены оказались заднее левое крыло (внешняя часть) и дверь. Забегая наперёд, отметим: данными дефектами всё и ограничилось, ничего дополнительно не обнаружилось.

— Иномарку выбирали для себя, а вписаться хотели в $25 тысяч, хотя по итогу не вышло. За всё отдали около 30 000 долларов, но как такового потолка по бюджету тоже не было.

В европейском конфигураторе похожую комплектацию оценивают в €45 тысяч — как минимум хотели общую смету меньше этой суммы. Дополнительно сделали полный антикор, оклейку качественной плёнкой всей «морды» (бампер, капот, крылья, рамка лобового, зеркала заднего вида), а оставшуюся часть кузова покрыли керамикой.

— Переживали о доставке в Беларусь? В этом году санкции вышли на новый уровень, а машины из Клайпеды привозят с затруднениями.

— Мы выиграли лот в январе этого года, на СВХ в Минске автовоз прибыл в мае. Да, вы правильно посчитали — срок транспортировки огромный. Буквально запрыгнули в последний вагон!

Проблем с доставкой не возникло, разгрузка в Клайпеде прошла без проблем. Как позже пояснили в компании, которая занималась привозом, выгрузили в удачном на тот момент порту, откуда машины отдавали без проблем. На границе с Литвой имело значение, что авто из США, а не из Европы, ведь тогда к ним ещё не было такого пристального внимания.

Уже к середине мая начались большие проблемы с доставкой некоторых авто — вы и сами это знаете... Кстати, огромное спасибо команде посредника, работавшей с нашим автомобилем!

«Оригинальное новое крыло — 600 долларов»

— Самым большим нашим опасением было повреждение задней подвески: оно могло помешать забрать машину с СВХ своим ходом. На деле — разряженный до 9 вольт аккумулятор, что, кажется, предприняли намеренно для безопасной транспортировки. После полной зарядки с АКБ проблем не возникло.

Затем проверили геометрию колеса — всё идеально, даже балансировка не потребовалась. Шиномонтажники очень удивились, ведь след от удара был явным. Восстанавливалась «безопасность»: подушка в сиденье, элементы в ремнях, перепрошивался блок SRS, чтобы сбросить горевшие на «приборке» ошибки.

— Далее посетили 3D-развал, где также не выявили отклонений от заводских параметров. Конечно, подобные новости очень обрадовали: они подтверждали, что никаких скрытых повреждений нет. А значит, к замене крыла и двери дополнительных работ по восстановлению не прибавилось!

— Как обстоит ситуация с запчастями? Модель-то нераспространённая…

— Хотя это очень популярный родстер, у нас такая машина остаётся редкостью. Запчастей мало. Если рассматривать по реалистичности покупки — наиболее удобным вариантом оказался Владивосток. Там данные экземпляры импортируют из Японии, они пользуются популярностью. Правда, у них правый руль, а сама модель называется Roadster, не MX-5.

— Заказали бэушную водительскую дверь (без внутренностей) во Владивостоке. Цена с доставкой — 300 долларов. Заднее левое крыло брали новым, оригинальное от Mazda из Японии. Вместе с привозом — ещё $600. Там же попутно купили новые подстаканники: из нашей машины они куда-то подевались. Вместе с доставкой вышло 115 долларов.

Сейчас осталось найти оригинальные коврики, но пока послужат доступные EVA, которые были в наличии в Минске.

— Сколько времени и средств отнял процесс восстановления?

— Из ремонта ждали дольше, чем из Америки. Самый большой подводный камень — расцветка Soul Red Crystal Metallic. Это боль для всех, кто занимается покраской. Для такого оттенка нужны хорошая подготовка, оборудование и навык.

В цвет попасть сложнее, чем остаться трезвым в пятницу вечером... Если присматриваться, заметно: даже в новых машинах некоторые элементы могут отличаться друг от друга. Например, иные пластиковые накладки, которые красятся отдельно.

В нашем случае различие незначительное, что, если честно, нас вполне устраивает. После оклейки бронеплёнкой родные элементы в защите и без неё имеют более серьёзную разницу оттенков.

— Ремонтировали машину там же, где и предыдущую «тройку», потому вопросов к качеству не возникло. У ребят большая загрузка, это сильно повлияло на скорость восстановления. В целом к подобному были готовы, потому терпеливо ждали.

— Нет, не будем скрывать: очень хотелось до холодов насладиться-таки кабриолетом! — улыбаются белорусы. — На сервисе за работу заплатили порядка 1 500 долларов — вполне гуманно. Регзнаки на Miata получили в начале августа.

«Динамика — слабая сторона, машина сравнима с трамваем»

— Что вообще такое Mazda MX-5? Это культовый родстер, даже машиной его грешно называть. Генератор впечатлений — от внешнего вида, складной крыши до управления, опыта владения.

Практичности в автомобиле никакой — это определённо не единственное авто в семье, и даже не второе. Грубо говоря, ещё один мотоцикл в гараже. Будем честны: такие экземпляры покупают те, кто ценит не только функцию передвижения из одной точки в другую, кому небезразличны впечатления от вождения, эмоции от самой машины.

— Надо понимать: это не хитовый кроссовер, который закрывает множество потребностей, а модель, сделанная для «петролхедов». Но и тут не без оговорок… MX-5 имеет множество модификаций — к примеру, виниловая складная крыша или жёсткая, заряженная на трек версия или «гражданская», с блокировкой или без.

Плюс Miata в возможности выбора — каждый найдёт модификацию для себя, в зависимости от требований.

— В родстере относительно некомфортно. Материалы простые, что оправдывается отсутствием крыши: более качественные требуют большего ухода, а в кабриолете — вечная пыль. Можно даже тряпочку для протирки салона включать в базовую комплектацию — без неё никуда.

Панель на фото выглядит обтянутой кожей, с контрастной прострочкой, но на деле — твёрдый пластик. Немного напрягает нужда держать кнопку открытия/закрытия крыши до полного завершения процесса. К тому же в случае дождя верх закрывается только при полной остановке авто.

— По мультимедиа чувствуется, что машина выпускается без изменений около десяти лет. Спасает наличие беспроводного CarPlay. На подголовниках сидений красуется шильдик Bose, но не скажем, будто чувствуется премиальная акустика. В новом программном обеспечении Mazda Connect 2 музыка Bose играет намного интереснее.

Также нужно понимать: в автомобиле всего два кресла, за которыми ничего нет, то есть по привычке закинуть бутылку воды на задний ряд не получится. С другой стороны, если вы небольшого роста, за сиденьем вполне реально разместить сумочку.

Поэтому все личные вещи нужно складывать в маленький «бардачок», именуемый багажником. Я бы назвала его вполне вместительным для родстера: можно и продуктов на неделю закупить, и коробку с пылесосом засунуть. Кстати, перчаточного ящика в привычном понимании здесь нет — только небольшой запираемый отсек между сиденьями и дополнительно маленький, скрытый за пассажирским.

— Динамика Miata — её слабая сторона. Разгон до 100 км/ч занимает чуть менее 8 секунд, что сравнимо с показателями трамвая. Зато модель ценят за управляемость, она компенсирует спокойную динамику разгона. Маневрировать, «закладывая» в повороты, на MX-5 — одно удовольствие.

— Присутствует кнопка Sport, которая заставляет двигатель реветь на бóльших оборотах, но по факту ничего не меняется. Из-за особенностей конструкции чувствуются вибрации кузова.

Miata создана по хорошей формуле: проверенное шасси, задний привод, небольшая масса, отличная развесовка и щепотка современных опций, которые не отвлекают от вождения. Эта модель нацелена на достаточно узкий круг покупателей. Но если кто-то задумывается о покупке, однозначно стоит брать!

— «Рулёжка» не оставляет равнодушным никого, кто хоть раз прокатился на авто. На «мяте» хочется ездить по серпантинам. У нас даже была идея поехать на ней в отпуск, но сейчас сложная ситуация с пересечением границы на автомобиле.

Минус такой острой «рулёжки» — нужно постоянно подруливать на прямой дороге. Расход для машины весом чуть более тонны немалый: в среднем выходит около 9 литров на «сотню». Хотя всё зависит от того, кто из нас за рулём... — улыбаются Валерия и Евгений. — Любитель гонок и свиста в ушах или любитель расслабленно насладиться лёгким бризом. По ощущениям вождение напоминает езду на мотоцикле: всё открыто и рядом.

— Приятно понимать, что это фактически новая машина. Сейчас в ней не нужно ничего делать — просто ездить, получать удовольствие и не бояться поломок. В планах не использовать родстер зимой. Конструкция у «Мазды» крайне простая! Хотя некоторые современные опции есть, они уступают возможностям последнего поколения. К примеру, круиз-контроль не адаптивный... Слежение за полосой — без удержания траектории. После установки европейской прошивки и карт навигации появилось распознавание дорожных знаков, выводится на приборную панель.

Скорость отображает только аналоговая стрелка — без альтернатив. Для полноценного перевода с американских миль на метрическую систему нужно физически менять шкалы «приборки».

— Miata достаточно яркая, и это касается не цвета, а ауры самой машины. Если охарактеризовать её одним словом, то оно — «эмоция». Сплошная положительная! Неважно, солнечный или пасмурный день, — при любых условиях ты получаешь разрядку. Классно осознавать, что едешь за рулём красного кабриолета с открытым верхом, а из динамиков играет любимая музыка.

Подытожим: мы получили именно то, чего хотели и ожидали, а каждая поездка на «Мазде» поднимает настроение.

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