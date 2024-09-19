Российский рубль упал до минимума почти за год
- 19.09.2024, 16:23
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Вслед за ценами на российскую нефть.
Российский валютный рынок продолжает катиться по наклонной вниз. На торгах Московской биржи в четверг, 19 августа, курс юаня поднимался до отметки 13,18 рубля — самой высокой с середины октября прошлого года. К юаню рубль дешевеет четыре недели подряд, чего на рынке не видели почти два года, и за это время потерял более 10% стоимости, пишет The Moscow Times.
Курс евро на внебиржевом рынке, по данным Reuters, накануне вечером понимался до 104,84 рубля — также максимума за последние 11 месяцев, а курс доллара достигал 93,85 рубля, самого высокого уровня с середины августа.
На 14:39 мск четверга сделки с юанем на бирже проходят по 13,09 рубля с ростом курса на 0,8%, а евро на межбанке торгуется по 103,74 рубля — на 0,3% ниже, чем накануне. Доллар подешевел до 93,02 рубля.
Рубль слабеет по мере того, как падают экспортные доходы российской экономики, отмечает аналитик ПСБ Денис Попов. В августе, по данным ЦБ РФ, экспорт просел на 11%, а сентябрь принес резкое падение цен на российскую нефть: в начале месяца стоимость барреля Urals опускалась ниже $60, хотя еще в июле его продавали по $75. На середину сентября, по данным Argus, российский сорт стоил $61–62.
«Если к снижению цен на нефть добавить и сокращение ее экспорта, то падение экспортной выручки в ближайшие месяцы может составить до 20% от июльских уровней», — предупреждает ведущий аналитик «Финама» Александр Потавин.
К концу года курс доллара может подняться до 94–96 рублей, прогнозирует он. Плавная девальвация, указывает Потавин, нужна бюджету, который на треть наполняется нефтегазовыми доходами и почти такую долю средств расходует на войну в Украине. Сейчас российская нефть стоит почти на $10 меньше, чем заложено в бюджет ($70 за баррель), и при стабильном курсе казна недоберет около 500 млрд рублей сырьевых доходов, оценивают аналитики Института Гайдара.