Белоруска отобралась на конкурс Top Model Polska
- 19.09.2024, 16:51
Девушка покорила судей.
Белоруска Мария Мисевич поразила судей на отборе конкурса Top Model Polska. Девушка прошла в 13-й сезон и попала в дом «Top Model». Теперь ей предстоит бороться с другими конкурсантками, чтобы пробиться в финал, пишет MOST.
Марии 23 года, она живет в Варшаве. Белоруска приехала учиться в Польшу в 2019 году.
В ходе кастинга Мария рассказала судьям, что на конкурс попала случайно.
— Это пранк, который вышел из-под контроля, — сказала белоруска.
Мария не замужем, и это вызвало удивление судей. Девушка считает, что у нее сложный характер:
— Это мой кошмар. Я не хочу замуж. Я сложный человек для отношений. Мужчины временами боятся меня. Это такой фильтр. Потом проходят сильнейшие.
На уточняющий вопрос судей, есть ли на примете какой-то парень, Мария ответила, что есть один в Беларуси.
— Маша, нельзя тебя не запомнить. И это очень важная черта. Красивых женщин очень много, красивых тел очень много, но Маша одна, — сказала член жюри Кася Соколовска.
— Что за динамит! — охарактеризовал девушку Давид Волиньский.
— Ещё такой бомбы в жизни у нас не было, — добавила ещё одна судья Йоанна Крупа.