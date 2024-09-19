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Белоруска отобралась на конкурс Top Model Polska

  • 19.09.2024, 16:51
Белоруска отобралась на конкурс Top Model Polska
иллюстративное фото

Девушка покорила судей.

Белоруска Мария Мисевич поразила судей на отборе конкурса Top Model Polska. Девушка прошла в 13-й сезон и попала в дом «Top Model». Теперь ей предстоит бороться с другими конкурсантками, чтобы пробиться в финал, пишет MOST.

Марии 23 года, она живет в Варшаве. Белоруска приехала учиться в Польшу в 2019 году.

В ходе кастинга Мария рассказала судьям, что на конкурс попала случайно.

— Это пранк, который вышел из-под контроля, — сказала белоруска.

Мария Мисевич. Скриншот видео Top Model / TVN Fashion

Мария не замужем, и это вызвало удивление судей. Девушка считает, что у нее сложный характер:

— Это мой кошмар. Я не хочу замуж. Я сложный человек для отношений. Мужчины временами боятся меня. Это такой фильтр. Потом проходят сильнейшие.

На уточняющий вопрос судей, есть ли на примете какой-то парень, Мария ответила, что есть один в Беларуси.

— Маша, нельзя тебя не запомнить. И это очень важная черта. Красивых женщин очень много, красивых тел очень много, но Маша одна, — сказала член жюри Кася Соколовска.

— Что за динамит! — охарактеризовал девушку Давид Волиньский.

— Ещё такой бомбы в жизни у нас не было, — добавила ещё одна судья Йоанна Крупа.

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