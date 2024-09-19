ВСУ разбили российский танковый полк
- 19.09.2024, 16:49
94 оккупанта ликвидированы.
В Сеть слили список 94 погибших российских военнослужащих 26-го танкового полка, которые были ликвидированы в ходе войны с января по август 2024 года.
Обширный список попал в Сеть благодаря публикации Telegram-канала «Досье Шпиона», связанного с российскими спецслужбами.
Согласно опубликованным материалам, полк, который является частью 47-й танковой дивизии, был переброшен на Волчанское направление из-под Купянска. Все погибшие являются военнослужащими военной части 54096, которая базируется в Мулино (Нижегородская область).