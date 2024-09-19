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ВСУ разбили российский танковый полк

  • 19.09.2024, 16:49
ВСУ разбили российский танковый полк

94 оккупанта ликвидированы.

В Сеть слили список 94 погибших российских военнослужащих 26-го танкового полка, которые были ликвидированы в ходе войны с января по август 2024 года.

Обширный список попал в Сеть благодаря публикации Telegram-канала «Досье Шпиона», связанного с российскими спецслужбами.

Согласно опубликованным материалам, полк, который является частью 47-й танковой дивизии, был переброшен на Волчанское направление из-под Купянска. Все погибшие являются военнослужащими военной части 54096, которая базируется в Мулино (Нижегородская область).

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