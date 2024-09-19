Пейджеры госдедушек Андрей Окунь

19.09.2024, 17:01

Андрей Окунь

И что прикажете делать Путину?

Для президента России настало поистине страшное время. Он ещё технологию сотовой связи не успел освоить, только-только перестал за сердце хвататься при упоминании интернета, а тут ему в папочках донесут, что пейджеры массово взрываются!

И что прикажете делать Путину? От любимого пейджера отказываться? Как ему тогда с друзьями общаться? Трубку защищенной спецсвязи не везде же пронесёшь, а поболтать перед сном, например, с Ковальчуком иногда хочется. И тут такое, ты посмотри!

Работы, конечно, российским силовикам прибавится масса после удачной операции израильских коллег. Ведь проверни нечто подобное украинские спецы, там бы полкремля сразу же взлетело на воздух. Все пейджеры госдедушек повзрывались бы. Страшное дело.

Но в одном Путин может быть спокоен. В одном он точно переиграл своих недругов. Папочки не взорвёшь на расстоянии.

Андрей Окунь, Telegram

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