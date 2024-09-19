Гродненцы возмутились из-за парковки около одной из новостроек 4 19.09.2024, 17:05

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2000 долларов за место.

Жители гродненской новостройки на улице Советских пограничников возмущены решением застройщика организовать платную парковку в их жилом комплексе. Они утверждают, что на всех этапах строительства дома и при продаже квартир об этом их никто не уведомлял. Гродненцы направили официальные письма в различные государственные инстанции с требованием разобраться в этом вопросе, пишет «Блог Гродно».

Застройщик в свою очередь полагает, что такое решение принял для «обеспечение комфорта жильцов их комплекса». Однако при этом обращает внимание, что этот вопрос окончательно не решен и пообещал учесть мнение всех сторон.

«Парковочные места продаются за $ 2000 за место»

По словам жителей, застройщик на всех этапах строительства дома и во время продажи квартир не сообщал, что паркинг будет платным. Раньше речь шла только про платную подземную парковку.

«В декабре 2023 года мы приобрели жильё по адресу улица Советских пограничников, 57. В договоре купли-продажи было расписано, что в стоимость входит жильё и бесплатные парковочные места со всеми инженерными коммуникациями. Однако позже от председателя узнали, что парковочные места у некоторых подъездов распродаются застройщиком по цене $ 2000 долларов за место», — рассказал один из жителей.

Из-за шлагбаумов к дому не может подъехать скорая помощь

Около дома появились шлагбаумы — теперь жители боковых секций дома не могут подъехать к подъезду, если у них нет парковочного места.

«Получается, что не имея платного места на данной наземной парковке, жильцы не могут туда элементарно подъехать — высадить детей, загрузить или выгрузить какие-то вещи. А скорая либо другие аварийные-спасательные службы? Они ведь не проедут без чипа или разрешения. Бесплатный заезд только со стороны центральной улицы — оно и понятно: там ведь торговые центры. А на первых этажах дома коммерческие помещения, и те места, что отведены для гостевых парковок, будут целиком заняты владельцами этих помещений, а также их посетителями. А жильцы дома остаются без парковочных мест», — возмущаются люди.

Жители требуют компенсацию за обман

По словам гродненцев, застройщик «на контакт не идет». Даже пришлось писать официальные письма в различные учреждения — под ними подписалось около 80 человек. Люди требуют убрать наземные платные парковки и сделать их бесплатными для жителей дома. Также гродненцы просят выплатить всем жителям компенсацию за дезинформацию при покупке квартир.

«Зная, что будет такая ситуация с платными парковками, мы бы не покупали квартиры в этом доме. Так как по итогу стоимость „квадратного“ метра у застройщика ОДО „Айрон“ на 500−700 рублей выше, чем, например, у ОАО ГродноЖилстрой, а условия для жильцов, как оказалось, гораздо хуже», — отметили гродненцы.

Застройщик: «Все новое сначала вызывает эмоции»

На претензии людей застройщик ответил через журналистов. Он отметил, что «все новое сначала вызывает эмоции». Застройщик также сообщил, что при разработке проекта дома для владельцев авто были согласованы три варианта: открытая парковка со свободным доступом, выделенные и пронумерованные стояночные места за шлагбаумом, а также подземный паркинг.

По мнению застройщика, проблема возникла именно со вторым вариантом. На встрече жителей и застройщика, которой прошла 10 сентября, прийти к единому мнению не получилось. Поэтому сейчас разрабатывается «возможный комбинированный вариант».

«В данный момент нет никаких проблем с проездами и парковками, так как доступ открыт везде. И останется таковым до согласования и принятия окончательного решения всеми сторонами», — добавил застройщик.

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