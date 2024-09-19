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Дуров отказался общаться с российскими дипломатами

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  • 19.09.2024, 17:08
  • 3,830
Дуров отказался общаться с российскими дипломатами
Павел Дуров

Несмотря на все их просьбы.

Основатель Telegram Павел Дуров не заинтересован в контактах с Россией в рамках дела о его задержании в Париже, заявил российский посол во Франции Алексей Мешков, пишет The Moscow Times. «Несмотря на все наши неоднократные обращения с требованием предоставить материалы, нам было отказано. И параллельно было сказано, что в контактах с нами Дуров интереса не проявляет», — сказал Мешков.

Дипломат отметил, что французские власти подходят к истории с задержанием Дурова как к «взаимоотношениям французского государства с гражданином» Франции, поскольку основатель Telegram несколько лет назад получил паспорт этой страны. По информации Мешкова, сейчас Дуров ведет переговоры с французскими госструктурами, однако об их содержании ему ничего не известно.

Павла Дурова задержали в Париже 24 августа. Французские власти подозревают его в недостаточной модерации Telegram и отказе от сотрудничества, что, по их мнению, делает его соучастником распространения детской порнографии, продажи наркотиков, мошенничества и других преступлений. 28 августа его отпустили под залог в 5 млн евро с условием обязательной явки в полицию дважды в неделю.

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