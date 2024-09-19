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Многодетная мать Ольга Золотарь вышла на свободу

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  • 19.09.2024, 17:18
  • 2,924
Многодетная мать Ольга Золотарь вышла на свободу
Ольга Золотарь. Фото со страницы в Facebook

Политзаключенная полностью отбыла свой срок.

Политзаключенная Ольга Золотарь вышла на свободу, полностью отбыв свой срок, сообщает «Еврорадио» со ссылкой на ее друзей.

В декабре 2021 года Ольгу незаконно осудили на 4 года колонии общего режима.

Ольга — активистка и волонтерка из Жданович. Была наблюдательницей на выборах в 2020 году. Окончила лицей БГУ и факультет философии и социальных наук БГУ. Имеет пятерых несовершеннолетних детей.

Женщину обвинили в «создании экстремистского формирования» (она была админом чата соседей в Ждановичах) и «организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок».

30 ноября 2021 Ольга выступила в суде с последним словом. «Как мама и католичка, я стою на позиции человеческого достоинства и духовных ценностей», — заявила тогда активистка.

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