Многодетная мать Ольга Золотарь вышла на свободу

Многодетная мать Ольга Золотарь вышла на свободу7
- 19.09.2024, 17:18
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Политзаключенная полностью отбыла свой срок.
Политзаключенная Ольга Золотарь вышла на свободу, полностью отбыв свой срок, сообщает «Еврорадио» со ссылкой на ее друзей.
В декабре 2021 года Ольгу незаконно осудили на 4 года колонии общего режима.
Ольга — активистка и волонтерка из Жданович. Была наблюдательницей на выборах в 2020 году. Окончила лицей БГУ и факультет философии и социальных наук БГУ. Имеет пятерых несовершеннолетних детей.
Женщину обвинили в «создании экстремистского формирования» (она была админом чата соседей в Ждановичах) и «организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок».
30 ноября 2021 Ольга выступила в суде с последним словом. «Как мама и католичка, я стою на позиции человеческого достоинства и духовных ценностей», — заявила тогда активистка.