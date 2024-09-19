Демилитаризация по плану 3 Александр Черненко

19.09.2024, 17:22

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Александр Черненко

Российские власти завели традиционную «шарманку».

Не знаю, как там денацификация, а вот демилитаризация идет по плану. И план этот разработали не в Кремле, а в Киеве, на улице Владимирской, где расположена СБУ. И демилитаризуют по нему именно россиян. Убедился в выполнении плана сегодня утром, когда смотрел кадры из Торопца Тверской области. Тем, кто еще не видел, советую глянуть. Подобного уровня взрывов в РФ я не помню с начала полномасштабной войны!

Вдумайтесь: взрывы арсенала вызвали в Торопце землетрясение магнитудой 2,8! Подобных «толчков» в этой местности не было последние 100 лет! Кто же принес землетрясение в РФ? А это дроны СБУ, ГУР и ССО в прямом смысле стерли с лица земли большой склад Главного ракетно-артиллерийского управления минобороны РФ. На складе хранились ракеты, предназначенные для оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер», тактических ракетных комплексов «Точка-У», КАБ и артиллерийские боеприпасы. Склад много раз рекламировался в российских официальных медиа как суперсовременный и надежный.

Уровень взрывов вокруг складов сейчас такой, что в местных пабликах пишут «о ядерном ударе по городу». Местное население эвакуируют, а российские власти завели традиционную в таких случаях «шарманку»: «Все дроны сбили, а вот их обломки уже несколько дней взрываются». Причем запись губернатор делал на фоне звуков детонации на складе.

Кроме чисто эстетического удовольствия от взрывов, есть еще и практический аспект. По моему мнению, речь идет о спецоперации СБУ и других сил обороны, которая прямо повлияет на ход и даже продолжительность войны. И это не преувеличение. Ведь при планировании войны стороны в первую очередь учитывают количество ракет и боеприпасов, которые есть в наличии или будут произведены. Все эти ракеты и снаряды, которые взорвали люди Малюка, должны были лететь на головы украинцев. Теперь они уничтожены. Такие спецоперации уменьшают возможность врага обстреливать украинские города, уменьшают ракетный потенциал россиян, уменьшают количество КАБ, которые были бы сброшены на города Донбасса и Харьковскую область. И Кремль при планировании дальнейших боевых действий должен учитывать этот фактор.

Генералы врага часто любили рассказывать на российском ТВ о боевых голубях или дельфинах, которых якобы использует СБУ. Однако теперь к ним на склад пришло настоящее «боевое землетрясение». И что-то, кажется, в эпицентре землетрясения уже никому не кажется, что «СВО идет по плану».

Александр Черненко, censor.net

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