Из России за год выехали более двух миллионов мигрантов 3 19.09.2024, 17:37

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Может начаться дефицит рабочих рук.

Согласно официальным данным, в России в начале сентября 2024 года было зарегистрировано 6,2 млн иностранных граждан. В конце 2023 года таких граждан было 8,5 млн.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на данные главного управления по вопросам миграции МВД России в четверг, 19 сентября.

В сообщении сказано, что по состоянию на 1 сентября 2024 года количество иностранцев, находящихся в РФ, составило 6 174 777 человек. Речь идет о тех людях, информация о которых внесена в государственную информационную систему миграционного учета.

В то же время за весь 2023 год в России стали на миграционный учет более 8 507 906 человек.

В марте 2023 года сообщалось, что граждане Таджикистана после стрельбы в Крокус Сити Холле, массово выезжали из России, некоторые из них сообщали о притеснениях.

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