Германия поставила Украине новую партию «Леопардов» и «Гепардов»1
- 19.09.2024, 18:04
- 1,272
Что еще получил Киев.
Германия отправила на Украину новую партию военной техники в рамках проекта Leo 1 A5. Обновленный список предоставленных Киеву видов вооружения опубликован на сайте правительства ФРГ.
В рамках поставки Киев получил:
22 танка Leopard 1A5;
три зенитные самоходные установки Gepard;
две радиолокационных системы TRML-4D;
пять вездеходов Bandvagn 206;
61 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм;
1 тыс. патронов для стрелкового оружия и др.
С начала войны РФ в Украине Германия оказала Киеву военную помощь на сумму около €5,2 млрд (почти $5,8 млрд), сообщила пресс-служба правительства ФРГ.