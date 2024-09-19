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Германия поставила Украине новую партию «Леопардов» и «Гепардов»

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  • 19.09.2024, 18:04
  • 1,272
Германия поставила Украине новую партию «Леопардов» и «Гепардов»

Что еще получил Киев.

Германия отправила на Украину новую партию военной техники в рамках проекта Leo 1 A5. Обновленный список предоставленных Киеву видов вооружения опубликован на сайте правительства ФРГ.

В рамках поставки Киев получил:

22 танка Leopard 1A5;

три зенитные самоходные установки Gepard;

две радиолокационных системы TRML-4D;

пять вездеходов Bandvagn 206;

61 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм;

1 тыс. патронов для стрелкового оружия и др.

С начала войны РФ в Украине Германия оказала Киеву военную помощь на сумму около €5,2 млрд (почти $5,8 млрд), сообщила пресс-служба правительства ФРГ.

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