В Беларуси по приказу Лукашенко начали искать нефть 3 19.09.2024, 18:16

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Геологи приступили к бурению в Витебской области.

В Сенненском районе Витебской области начали бурить исследовательскую скважину, которая уйдет более чем на километр под землю, пишут «Витебские вести» ссылкой на Витебский облисполком.

Глубокая параметрическая скважина под названием «Оршанская 101» расположена в 17 км от Сенно, около агрогородка Ходцы.

Место под скважину выбирали скрупулезно. Геологи анализировали данные геологических разведок в этом районе за последние 60 лет.

«Бурение скважины является частью работ в рамках комплексного геологического доизучения и актуализации базы данных геологической изученности», – отметили в облисполкоме.

Напомним, что в марте 2024-го диктатор Александр Лукашенко на совещании по вопросу состояния минерально-сырьевой базы страны, добыче и переработке минерально-сырьевых ресурсов отметил необходимость усиления работ по поиску новых площадей залегания углеводородов.

Раньше подобные работы проводились в Брестской, Гродненской и Гомельской областях. Витебский регион не был настолько глубоко изучен.

Специалисты утверждают, что Оршанская впадина «перспективна как нефтеносная структура». Скважина, глубиной 1350 м, пробуренная в этой местности, позволит получить достоверные данные о наличии полезных ископаемых.

Бурение «Оршанской 101» планирует завершить в 2025 году.

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