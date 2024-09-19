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22-летний украинец лишился речи в российском плену

  • 19.09.2024, 18:26
  • 1,278
22-летний украинец лишился речи в российском плену

Его избивали и пытали.

Видео, как мать встречает своего вернувшегося из российского плена сына, опубликовали многие украинские СМИ. На нем молодой парень с недоверчивым и даже отсутствующим взглядом слушает женщину и в конце позволяет себя обнять.

«Мы тебя страшно любим, без тебя у нас жизни не было никакой», — говорит женщина и обнимает худого, стриженного под ноль молодого парня.

На этих кадрах Милана Компаниец встречает своего освобожденного в результате обмена 22-летнего сына — матроса 36-й отдельной бригады морской пехоты Юрия Гульчука. Его историю рассказала украинская правозащитная организация Медийная инициатива по правам человека (МИПЧ).

Юрий Гульчук учился на факультете китайской филологии, имел способности к изучению иностранных языков, но осенью 2021 года после второго курса решил, что уйдет в армию.

— Как бы я ни уговаривала его, он не слушал. Забрал документы из университета и отправился на срочную службу, — вспоминала в разговоре с журналистами женщина.

Сам Юрий позже написал матери, что «армия — это лучшее, что произошло в моей жизни».

А потом началась война. В самое ее пекло — в Мариуполь — Юрий попал всего через полгода с начала службы. 12 апреля 2022 года на заводе Ильича его взяли в плен. Об этом женщина узнала, когда увидела фото сына в российских телеграм-каналах.

— По его глазам я поняла, каких ужасов он насмотрелся в Мариуполе. Они на заводе Ильича почти месяц ничего не ели, ловили кошек и голубей, воду из батарей сливали, — рассказала женщина.

Сначала Гульчук попал в колонию в Еленовке, позже его, как и других морпехов, повезли в Россию. По сведениям матери, Юрий прошел там через несколько СИЗО и колоний.

В январе 2024 года после очередного обмена военнопленными один из освобожденных парней рассказал Милане Компаниец, что ее сын находится в колонии в Республике Мордовия.

— И теперь я не знаю, хотела бы я это знать или нет, — вспоминала тот разговор женщина.

Милане рассказали, что после побоев и пыток «на приеме у Доктора Зло» (так военнопленные между собой называли особо жестокого охранника колонии) Юрий перестал разговаривать. А из-за неоднократного применения электрошокера у парня отнялись ноги.

Женщина предполагает, что злость и недовольство охранников Юрий мог вызвать своим поведением.

— Юра очень мягкая личность, но с жестким характером. Ребята рассказали, что его могли избивать, он падал, его продолжали топтать берцами, но он на это никак не реагировал. Наверное, это и злило охрану, — считает Милана. Она уверена, что сын бунтовал против правил своим способом, за это его и избивали.

Юрий Гульчук был освобожден 14 сентября 2024 года, в тот день в Украину вернулись 103 человека, в том числе 69 защитников Мариуполя.

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