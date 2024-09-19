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Бывшего начальника Генштаба Молдовы обвинили в госизмене и работе на РФ

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  • 19.09.2024, 18:50
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Бывшего начальника Генштаба Молдовы обвинили в госизмене и работе на РФ
Игорь Горган

Уголовное расследование продолжается.

Бывшему начальнику Генерального штаба Молдовы Игорю Горгану предъявлено обвинение в государственной измене из-за возможной связи с российской разведкой, сообщил пресс-секретарь прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Эмиль Гайтур.

«Лицу, о котором ранее сообщали прокуроры, был присвоен статус обвиняемого. Уголовное расследование продолжается, и данное лицо пользуется презумпцией невиновности до вынесения окончательного судебного решения, согласно закону», — цитирует Гайтура молдавский телеканал TV8.

Ранее The Insider рассказывал о связи Горгана с его куратором из ГРУ, полковником Алексеем Макаровым. Издание получило доступ к перепискам военных в Telegram. Горган регулярно сообщал о внутренней политической обстановке в Молдове, передавал данные о визитах представителей украинского оборонного ведомства, которые закупали технику и боеприпасы. Он работал в Генштабе до 2021 года, пока не был отправлен в отставку.

Согласно расследованию, Горган и Макаров начали активно контактировать в апреле 2022 года, уже после вторжения России в Украину. ГРУ особенно интересовало, какое вооружение Киев закупает в соседних странах, в том числе в Молдове. Генерал Горган сообщал о закупках МиГ-29, снарядах к артиллерии и путях снабжения.

«Надо скорее перекрыть границу с Румынией! Это большая дыра! Оттуда очень много грузов поступает в Украину. Особенно военных грузов!» — предупреждал Макарова Горгон.

Источник издания в военной разведке предполагает, что активные контакты между Горганом и ГРУ начались в 2004 году, когда он служил в миссии НАТО. До полковника Макарова он состоял в агентурной связи с российским военным атташе в Кишиневе Вадимом Ухналевым, а с 2019 года поддерживал связь только с Макаровым.

Как указывает The Insider, между генералом и сотрудником ГРУ сложились дружеские отношения и они обсуждали вещи, не связанные с агентурной деятельностью. Однако Горган все время писал Макарову, что в Молдове все готово к вводу российских войск.

«Многие готовы. Передайте… Время пришло. Я всю ситуацию в армии держу на контроле… Здесь, к радости, нет „Азова“ и других нацформирований, а с политиками разберемся быстро», — писал генерал.

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