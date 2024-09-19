В пятницу утром в Минске будут бесплатно угощать фруктами 6 19.09.2024, 19:02

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Где можно овитаминиться?

Как сообщает телеграм-канал Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, традиционное мероприятие «На работу на велосипеде» состоится в рамках Европейской недели мобильности — с 16 по 22 сентября.

Что за акция такая? Горожане на средствах персональной мобильности (велосипедах, самокатах, электровелосипедах и электросамокатах) в пятницу с 7:30 до 9:30 смогут угоститься фруктами и получить информационные материалы.

Где можно овитаминиться? На 4 «витаминных» точках:

около входа в Центральный ботанический сад НАН Беларуси (пр-т Независимости);

в районе Минск-Арены на стороне велодорожки (пр-т Победителей, 111);

на улице Притыцкого, около зданий №№ 27, 29;

около многоуровневого паркинга по проспекту Дзержинского, 13.

Примечательно, что в прошлом году в рамках акции раздали порядка 160 кг фруктов. А завтра может повезти и вам.

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