В Германии начнут проверять соцсети просителей шенгенских виз 2 19.09.2024, 19:09

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Ранее в стране временно ввели контроль сухопутных границ.

Полиция Германии рекомендовала властям начать проверку социальных сетей просителей шенгенской визы для пресечения мошенничества, сообщила неправительственная организация Statewatch со ссылкой на соответствующий документ правоохранительных органов.

Представитель федеральной полиции сообщил Statewatch, выданные рекомендации «подпадают под правовые рамки пограничного контроля (Шенгенский кодекс о границах) и правила выдачи виз (Визовый кодекс)».

Эта рекомендация является частью «Справочника по мошенничеству с визами: превентивные меры и репрессивные подходы к контролю», отмечает организация. Чиновникам также посоветовали разработать «профили риска», которые будут включать в себя данные о поле, возрасте, сообществах, месте рождения и маршруте заявителей.

«В некоторых случаях они [социальные сети] находятся в открытом доступе и предоставляют полезную информацию. Возможно, удастся проверить, активен ли путешественник в них, какой контент публикует, к каким сообществам принадлежит или какие места посещал в последний раз. Профили позволят сделать выводы о реальной профессии и, следовательно, о доходах», — говорится в сообщении.

Сейчас в заявлении на получение шенгенской визы нет поля для социальных сетей.

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