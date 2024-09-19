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«Вся семья была в шоке»

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  • 19.09.2024, 19:39
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«Вся семья была в шоке»

Белорусы рассказали, почему решили получить диплом вуза после 35 лет.

Мы часто воспринимаем высшее образование как обязательный пункт в жизни человека. Нередко вопрос первого высшего нависает еще над детьми в школе, когда родители твердят, что получить хоть какую корочку — необходимый минимум. Но как дела обстоят у тех, кто получил свое высшее сильно позже? «Зеркало» поговорило с белорусами, которые свой первый вузовский диплом получили после 35 лет. Для чего им это было нужно и каково ощущать себя взрослым студентом?

«Дети постоянно интересовались зачеткой»

История Веры началась с кардинальной смены профессии. Из-за ненормированного рабочего дня и жизненных обстоятельств женщина оказалась в совершенно новой для себя сфере — недвижимости.

— Мне понравилось работать в недвижимости, где и график гибкий, и зарплата хорошая. Да и карьера у меня складывалась неплохо, только со временем оказалось, что в этой сфере со стороны государства присутствует много контроля и пертурбаций. И вот однажды в очередном постановлении для риелторов ввели обязательное высшее образование по строительной, экономической или юридической специальностям. Работать простым агентом уже не хотелось, поэтому в 40 лет я поступила в университет.

Как признается Вера, поначалу она боялась поступления, но отличный балл на вступительных экзаменах придал уверенности. Так женщина оказалась на заочном отделении юридического факультета.

— С одногруппниками я общалась на равных. За время учебы мы даже делили шпаргалки, вместе кое-где списывали. Единственным исключением у меня были вечеринки. Отмечать конец сессии в компании ровесников моих детей было неинтересно, хотя на следующий день я с удовольствием рассматривала фотографии в социальных сетях, — вспоминает собеседница. — Что же касается преподавателей, то, кажется, они были ко мне более снисходительны, чем к остальным. Но я и не наглела — всегда старалась, потому что дети постоянно интересовались зачеткой.

Женщина всегда отдавала предпочтение работе, и это высшее образование дало ей много нового на практике. При этом о своем выборе поступать уже в осознанном возрасте Вера совершенно не жалеет, лишь говорит — всему свое время.

— Получив заветную корочку, я все-таки смогла аттестоваться в Министерстве юстиции. Правда, воспользоваться результатом так и не удалось. Вскоре после учебы мне пришлось переехать в другую страну. Здесь подтвердить юридическое образование не получается, так что я начинаю все с нуля. Сейчас мне 55 лет, и я снова пробую сесть за парту. В прошлом году, например, закончила среднюю, вечернюю школу для взрослых, а в этом буду пытаться сдать экзамены на младшего медицинского работника, чтобы устроиться в центры реабилитации или дома престарелых. Надеюсь, у меня все получится.

«Вся семья была, мягко говоря, в шоке от такого решения»

Еще подростком Кирилл окончил училище и после него не смог пройти по баллам в университет. Это не сильно расстроило мужчину, и он быстро отложил идею поступления, нашел работу и завел семью. Про высшее Кириллу только периодически напоминали родственники во время «серьезных разговоров», мол, уже пора бы поступить. Но собственное решение о первом высшем у Кирилла появилось, когда ему уже исполнилось 39 лет. В тот год он стал студентом очень неожиданно.

— Все началось с того, что моя дочь окончила школу и уговорила пойти вместе сдать ЦТ. К экзамену я вообще не готовился и даже не думал, что буду после него подавать документы на высшее. Но так получилось, что я очень удачно сдал все тесты, — вспоминает собеседник. — Результаты были настолько хорошие, что я решил все-таки выбрать специальность в сфере энергетики и поступать. Вся семья была, мягко говоря, в шоке от такого решения. Да и я был сильно удивлен, особенно когда баллов хватило на бюджетную форму.

Теперь Кирилл совмещает работу с заочным образованием. Чтобы сдавать сессии, он два раза в год берет отпуск, а с текущими заданиями ему кое-где помогает дочь.

— Когда нет времени, мне дочь пишет конспекты или рефераты, естественно, за деньги. Она и так получает карманные, но когда пишет для меня что-то, то я, получается, плачу ей как за работу, — рассказывает Кирилл. — Но так в целом у меня нет особых проблем, общий язык с одногруппниками находится просто. Правда, не уверен, что диплом мне как-то пригодится в дальнейшем, так что обучение для меня скорее как испытание, смогу ли я это пройти. Знаете, после 40 мальчики как с цепи срываются. Вот и я работаю на двух работах и учусь в университете. А недавно еще пошел в автошколу, чтобы получить права категории А и кататься на мотоцикле — открываю для себя много нового!

«Мая першапачатковая амбітнасць перарасла ў плённую працу»

Сразу после школы Александра поступила в медучилище. В планах женщины было дальше идти в медицинский университет, но во время подготовки к экзаменам в жизни появилась любовь, а за ней свадьба и дети. Так высшее образование для Александры отошло на второй план.

— Калі мне споўніўся 31 год, бацька нашых пяцярых дзяцей пайшоў з сям'і. Тады ж у мяне ўзніклі пытанні да самой сябе: які прыклад я дам дзецям і ці будуць яны ганарыцца мной? Ці не будуць саромецца? Развод і гэтыя пытанні і падштурхнулі мяне да вышэйшай адукацыі, — рассказывает собеседница. — Бо акрамя дзяцей я нічога не бачыла, самаацэнка была вельмі паніжана, мне здавалася, што я не сталася як супрацоўнік, жонка і жанчына, хвалявалася, ці буду добрай маці. Так што паступленне было выклікам самой сабе, патрэбай згадаць, што я не толькі маці, але і асоба.

В тот год Александра сдала ЦТ и поступила на заочное отделение на психолога. Практически все это время женщина совмещала учебу с двумя работами и материнством. Справиться со всем ей помогали родители.

— Асабліва дапамога бацькоў адчувалася падчас сесій. Яны прыязджалі да мяне сядзець з дзецьмі ці забіралі іх да сябе — гэта была неверагодная падтрымка. Разам з гэтым мне часам «прылятала» ад мамы, маўляў, трэба было раней вучыцца, пакуль дзяцей не было, але я ні аб чым не шкадую. Разумею, што калі б паступала пасля вучылішча, то, хутчэй за ўсё, не працавала бы па спецыяльнасці. Як па мне, адукацыя пасля школы — гэта хутчэй «так трэба», «як і ўсе», «за кампанію», а пасля 30 — ужо ўсвядомлены выбар. Ведаеш, што табе цікава, якія ёсць здольнасці, перспектывы.

О том периоде жизни Александра даже думала написать книгу. Женщина хотела рассказать, насколько тяжело было днем работать, ночью учиться, а между этим одной заниматься детьми и домом. Но со временем поняла, что приобрела больше, чем потеряла.

— Падчас навучання я знайшла сабе сяброўку на восем гадоў малодшую за мяне, з некаторымі людзьмі з універсітэта таксама трымаю кантакт, хай і ў Facebook праз каментары і падабайкі. Акрамя гэтага, падчас навучання мяне захапіла навуковая дзейнасць. Спадабалася пазнаваць нешта новае, праводзіць апытанкі, аналізаваць, рабіць вынікі, пісаць праграмы, таму я ўжо маю і магістарскую ступень, спадзяюся працягнуць навуковую дзейнасць у аспірантуры і мару стаць выкладчыкам ў польскім універсітэце. Зараз мне 43 гады, мая праца накіравана на дапамогу беларусам (і не толькі) адаптавацца ў эміграцыі. Таму мая першапачатковая амбітнасць перарасла ў сапраўдную, плённую працу.

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