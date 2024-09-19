Столтенберг: Чем больше у Украины оружия, тем больше вероятность окончания войны 1 19.09.2024, 19:48

Йенс Столтенберг

Тогда Путин осознает, что он не получит желаемое силой.

Вероятность достижения мира между Украиной и Россией прямо зависит от увеличения поставок оружия украинским защитникам. Так российский диктатор Владимир Путин осознает, что он не получит желаемое силой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прощальную речь генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга перед уходом с должности.

Столтенберг отметил, что военная мощь является необходимым условием для диалога, поскольку он работает только тогда, когда подкреплен сильной обороной.

По словам генсека, самый быстрый способ закончить войну в Украине — проиграть ее. Но в таком случае будет не мир, а оккупация. В свою очередь Путин верит, что добьется своих целей в войне и «переждет» Запад. Поэтому он продолжает вести войну.

«Я не верю, что мы можем изменить мнение Путина. Но я верю, что мы можем изменить его расчеты. Предоставив Украине больше оружия, мы можем заставить Путина понять, что он не сможет получить желаемое силой… Парадокс заключается в том, что чем больше оружия для Украины мы сможем поставить, тем больше вероятность того, что мы сможем достичь мира и прекратить войну», - подчеркнул генсек.

Он уточнил, что чем надежнее будет долгосрочная поддержка Украины со стороны НАТО, тем быстрее может завершиться война.

Также, как добавил Столтенберг, любое будущее мирное соглашение должно быть подкреплено мощной военной поддержкой Украины и надежными гарантиями безопасности, чтобы обеспечить прочный мир.

«Без стабильной Украины не может быть устойчивой безопасности в Европе. А без членства в НАТО не будет прочной безопасности для Украины. Дверь НАТО открыта. Украина присоединится (к Альянсу - ред.)», - резюмировал он.

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