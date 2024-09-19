В Минске дорожники «заасфальтировали» авто 19.09.2024, 20:03

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Фотофакт.

В сети распространилось фото со столичной парковки, где вокруг легковушки уложили свежий асфальт. Почему перед началом работ автомобиль не перегнали в другое место, рассказывает агентство «Минск-Новости».

Все работы по укладке дорожного покрытия проводились у дома № 102 на улице Притыцкого 18 сентября подрядной организацией по заказу ЖКХ Фрунзенского района.

В этот день на парковке оставалась одна иномарка, собственник которой, как оказалось, уехал за город. Именно из-за этого возникли трудности с перемещением «помехи». Чтобы не останавливать работы, специалисты решили заасфальтировать доступные места.

По информации администрации Фрунзенского района, 19 сентября подрядная организация решила вопрос с эвакуацией иномарки и проблемный участок оперативно «залатали».

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