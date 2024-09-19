Rolls-Royce будет строить малые модульные АЭС в Чехии 19.09.2024, 20:11

Обычно они имеют мощность 300 МВт или меньше.

Британская аэрокосмическая и оборонная группа Rolls-Royce SMR победила в конкурсе на разработку и строительство малых модульных реакторов (ММР) в Чехии. Об этом идет речь на сайте компании.

Rolls-Royce обошла шесть других конкурентов, претендовавших на соглашение с государственной компанией ČEZ Group.

«Это важное стратегическое партнерство еще больше укрепляет позиции Rolls-Royce SMR как ведущей европейской компании в области технологий малых модульных реакторов», – прокомментировал гендиректор Rolls-Royce SMR Крис Чолертон.

Переговоры об окончательном согласовании контрактных условий еще продолжаются. Соглашение подлежит согласованию регуляторными органами. Его подробности Rolls-Royce пообещал обнародовать во время подписания.

Financial Times со ссылкой на источники пишет, что сделка может принести миллиарды фунтов стерлингов на экспортные заказы для британской промышленности.

Первый реактор планируется построить вблизи южночешской атомной электростанции Темелин, и, скорее всего, он будет построен в середине 2030-х годов.

Малогабаритная модульная конструкция реактора Rolls-Royce, обладающая мощностью генерации 470 МВт, относительно велика для этого типа. Обычно они имеют мощность 300 МВт или меньше.

По данным межправительственного Агентства по ядерной энергии, сейчас в эксплуатации находятся только три подобных проекта. Они расположены в Китае и России, а в Японии есть испытательный реактор.

Соглашение Rolls-Royce с чешским правительством может стать важной проверкой того, способна ли эта технология оправдать ожидания.

Rolls-Royce – одна из пяти компаний, которые до сих пор принимают участие в государственном конкурсе на получение государственной поддержки для строительства малых модульных реакторов в Великобритании. Rolls-Royce конкурирует с GE-Hitachi, Holtec, Nu-Scale и Westinghouse Electric.

Французская государственная энергетическая группа EDF также была в списке, но в начале этого года вышла из конкурса, чтобы продолжить разработку проекта Nuward.

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