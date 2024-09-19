Какие страны для отдыха выбирали белорусы этим летом? 19.09.2024, 20:13

Появились новые тренды.

Спрос на заграничные поездки для летнего отдыха среди белорусов вырос на 20% этим летом, рассказал Республиканский союз туристической индустрии.

Самым популярным направлением уже долгое время остается Турция, но появились и другие тренды, отметили эксперты туротрасли. Например, популярными стали такие экзотические страны, как Китай, Таиланд, Индонезия, Азербайджан.

«Турция уверенно держит позиции, несмотря на рост цен. Рейсы из Минска все заполнены, продажи уже побили прошлогодние рекорды. ОАЭ активно заменяют подорожавшие Египет и Турцию. Грузию раскупают задолго до начала сезона. Раннее бронирование становится все более ранним: туристам предлагают бронировать туры на лето уже осенью и не надеяться на горящие», — отмечается в сообщении.

Востребован у белорусов и летний отдых в России. В частности, популярностью пользуются поездки в Дагестан, на озеро Байкал. Спрос на путешествия в эти регионы вырос многократно. В связи с этим туроператоры расширяют количество рейсов и туров.

Также в союзе туристической индустрии дали прогноз на зиму. Там ожидают, что «хитом сезона» станет Таиланд, который ввел для белорусов возможность получать визу по прилете. Еще одно потенциально востребованное направление — Шри-Ланка, поскольку там ввели безвиз для белорусов.

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