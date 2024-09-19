Израиль нанес удары по объектам «Хезболлы» в Ливане 19.09.2024, 20:17

Цель атаки – уничтожить террористический потенциал и инфраструктуру группировки.

В четверг, 19 сентября, Армия обороны Израиля нанесла удары по объектам террористической группировки «Хезболла» в Ливане. Об этом сообщил ЦАХАЛ.

«ЦАХАЛ наносит удары по целям «Хезболлы» в Ливане, чтобы уничтожить террористический потенциал и инфраструктуру «Хезболлы», – говорится в сообщении.

Военные Израиля отметили, что «Хезболла» превратила юг Ливана в зону боевых действий. Десятилетиями группировка копала под домами гражданских тоннели и использовала мирных жителей как живой щит.

«ЦАХАЛ работает, чтобы обеспечить безопасность на севере Израиля, чтобы позволить жителям вернуться в свои дома, а также достичь всех целей войны», — резюмировали военные Израиля.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com