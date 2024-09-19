Израиль нанес удары по объектам «Хезболлы» в Ливане
- 19.09.2024, 20:17
Цель атаки – уничтожить террористический потенциал и инфраструктуру группировки.
В четверг, 19 сентября, Армия обороны Израиля нанесла удары по объектам террористической группировки «Хезболла» в Ливане. Об этом сообщил ЦАХАЛ.
«ЦАХАЛ наносит удары по целям «Хезболлы» в Ливане, чтобы уничтожить террористический потенциал и инфраструктуру «Хезболлы», – говорится в сообщении.
Военные Израиля отметили, что «Хезболла» превратила юг Ливана в зону боевых действий. Десятилетиями группировка копала под домами гражданских тоннели и использовала мирных жителей как живой щит.
«ЦАХАЛ работает, чтобы обеспечить безопасность на севере Израиля, чтобы позволить жителям вернуться в свои дома, а также достичь всех целей войны», — резюмировали военные Израиля.