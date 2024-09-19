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Израиль нанес удары по объектам «Хезболлы» в Ливане

  • 19.09.2024, 20:17
Израиль нанес удары по объектам «Хезболлы» в Ливане

Цель атаки – уничтожить террористический потенциал и инфраструктуру группировки.

В четверг, 19 сентября, Армия обороны Израиля нанесла удары по объектам террористической группировки «Хезболла» в Ливане. Об этом сообщил ЦАХАЛ.

«ЦАХАЛ наносит удары по целям «Хезболлы» в Ливане, чтобы уничтожить террористический потенциал и инфраструктуру «Хезболлы», – говорится в сообщении.

Военные Израиля отметили, что «Хезболла» превратила юг Ливана в зону боевых действий. Десятилетиями группировка копала под домами гражданских тоннели и использовала мирных жителей как живой щит.

«ЦАХАЛ работает, чтобы обеспечить безопасность на севере Израиля, чтобы позволить жителям вернуться в свои дома, а также достичь всех целей войны», — резюмировали военные Израиля.

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