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«Запах напоминает что-то литейное с завода»

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  • 19.09.2024, 20:26
  • 3,392
«Запах напоминает что-то литейное с завода»

Минчане снова жалуются на неприятный запах в городе.

В редакцию издания «Онлайнер» обратилась читательница, пожаловавшаяся на пластиковый химический запах в районе улицы Матусевича. Как оказалось, это далеко не единственная локация, где ощущается этот неприятный запах.

«Запах напоминает что-то литейное с завода… Я бы сказала, это смесь пластика и какой-то металлургии, — рассказала Анна. — Усиливается он в разное время суток. Бывает, около 5 утра, бывает вечером после 19».

По словам девушки, характерное зловоние она замечала и в районе улиц Глебки и Жудро.

Как оказалось, проблема существует не только во Фрунзенском районе. На сайте Минского городского центра эпидемиологии уже появились жалобы и от жителей других улиц.

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