Зеленский посетит на следующей неделе США 2 19.09.2024, 20:39

Владимир Зеленский

Президент Украины встретится с Байденом, Харрис и Трампом.

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе посетит Соединенные Штаты Америки. Там у него запланирован ряд встреч и выступление в ООН.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

По данным ОП, Зеленский выступит на Генеральной Ассамблее ООН. Он встретится с представителями американских оборонных и энергетических компаний, а также с украинской общиной. Проведет двусторонние переговоры с лидерами стран и международных организаций.

Также у Зеленского запланирована встреча с президентом США Джо Байденом и представит ему план победы. Зеленский планирует обсудить детали этого плана, а также поддержку со стороны Соединенных Штатов в борьбе Украины ради свободы.

«Владимир Зеленский также планирует встречи с вице-президентом США Камалой Харрис, представителями Конгресса Соединенных Штатов от обеих партий и 45-м Президентом США Дональдом Трампом», - сказано в сообщении.

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