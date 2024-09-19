Зеленский посетит на следующей неделе США

Зеленский посетит на следующей неделе США2
- 19.09.2024, 20:39
Президент Украины встретится с Байденом, Харрис и Трампом.
Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе посетит Соединенные Штаты Америки. Там у него запланирован ряд встреч и выступление в ООН.
Об этом сообщает Офис президента Украины.
По данным ОП, Зеленский выступит на Генеральной Ассамблее ООН. Он встретится с представителями американских оборонных и энергетических компаний, а также с украинской общиной. Проведет двусторонние переговоры с лидерами стран и международных организаций.
Также у Зеленского запланирована встреча с президентом США Джо Байденом и представит ему план победы. Зеленский планирует обсудить детали этого плана, а также поддержку со стороны Соединенных Штатов в борьбе Украины ради свободы.
«Владимир Зеленский также планирует встречи с вице-президентом США Камалой Харрис, представителями Конгресса Соединенных Штатов от обеих партий и 45-м Президентом США Дональдом Трампом», - сказано в сообщении.