В минской Серебрянке произошла авария 1 19.09.2024, 20:50

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Многоэтажка обесточена, жители стоят у подъездов.

Читатель «Смартпресс» сообщает, что в доме № 145 по проспекту Рокоссовского электричества не было с утра четверга.

На месте находится машина аварийной службы, пожарная машина, возле трансформаторной подстанции работает бригада электриков.

По информации пожарных, они привезли в дом генератор, чтобы спасать человека, который дома находится на аппарате искусственной вентиляции легких.

Жители дома ждут «починки» во дворе. Электрики обещают дать свет в самое ближайшее время и дали. Жители дружно закричали «Ура!», но через несколько минут электричество снова пропало.

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