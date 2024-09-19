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В минской Серебрянке произошла авария

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  • 19.09.2024, 20:50
  • 4,474
В минской Серебрянке произошла авария

Многоэтажка обесточена, жители стоят у подъездов.

Читатель «Смартпресс» сообщает, что в доме № 145 по проспекту Рокоссовского электричества не было с утра четверга.

На месте находится машина аварийной службы, пожарная машина, возле трансформаторной подстанции работает бригада электриков.

По информации пожарных, они привезли в дом генератор, чтобы спасать человека, который дома находится на аппарате искусственной вентиляции легких.

Жители дома ждут «починки» во дворе. Электрики обещают дать свет в самое ближайшее время и дали. Жители дружно закричали «Ура!», но через несколько минут электричество снова пропало.

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